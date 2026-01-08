Міненерго доручено розробити програму розвитку когенерації на 2026 рік – Свириденко

Міністерству енергетики поручено у тижневий термін надати програму розбудови когенерації на 2026 рік з конкретними показниками та рішеннями для їхнього досягнення, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Також продовжуємо розвивати когенерацію для енергостабільності громад. Міненерго у тижневий строк має подати рішення для розбудови когенерації у 2026 році з чіткими показниками і механізмами їх досягнення, в тому числі фінансовими", – написала Свириденко у Телеграм за результатами засідання енергетичного штабу за участі профільних міністерств та керівництва енергокомпаній у четвер.

Як зазначав у своєму Телеграм віце-прем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, на сьогодні в Україні вже введено в експлуатацію понад 570 МВт нових децентралізованих потужностей у комунальному секторі.

"Разом із міжнародними партнерами залучили майже 600 когенераційних установок, близько 400 блочно-модульних котелень та 28 газотурбінних установок. Більша частина цього обладнання вже змонтована або перебуває на фінальній стадії запуску", – описав ситуацію Кулеба.