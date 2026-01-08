Інтерфакс-Україна
Економіка
18:59 08.01.2026

Міненерго доручено розробити програму розвитку когенерації на 2026 рік – Свириденко

1 хв читати

Міністерству енергетики поручено у тижневий термін надати програму розбудови когенерації на 2026 рік з конкретними показниками та рішеннями для їхнього досягнення, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Також продовжуємо розвивати когенерацію для енергостабільності громад. Міненерго у тижневий строк має подати рішення для розбудови когенерації у 2026 році з чіткими показниками і механізмами їх досягнення, в тому числі фінансовими", – написала Свириденко у Телеграм за результатами засідання енергетичного штабу за участі профільних міністерств та керівництва енергокомпаній у четвер.

Як зазначав у своєму Телеграм віце-прем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, на сьогодні в Україні вже введено в експлуатацію понад 570 МВт нових децентралізованих потужностей у комунальному секторі.

"Разом із міжнародними партнерами залучили майже 600 когенераційних установок, близько 400 блочно-модульних котелень та 28 газотурбінних установок. Більша частина цього обладнання вже змонтована або перебуває на фінальній стадії запуску", – описав ситуацію Кулеба.

Теги: #когенерація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:56 26.12.2025
Свириденко доручила Міненерго до кінця грудня надати план нарощення когенерації на 2026 рік

Свириденко доручила Міненерго до кінця грудня надати план нарощення когенерації на 2026 рік

21:20 12.12.2025
Київщина вже має 40 когенераційних установок і планує запустити ще до десяти до кінця року

Київщина вже має 40 когенераційних установок і планує запустити ще до десяти до кінця року

18:45 11.12.2025
Когенерація може стати ключовою опорою для бізнесу й критичної інфраструктури в 2026 році

Когенерація може стати ключовою опорою для бізнесу й критичної інфраструктури в 2026 році

15:59 18.10.2024
"Київтеплоенерго" до 25 жовтня чекає на пропозиції інвестпроєктів зі спорудження когенераційних установок у столиці

"Київтеплоенерго" до 25 жовтня чекає на пропозиції інвестпроєктів зі спорудження когенераційних установок у столиці

20:52 24.02.2023
Рада ухвалила закон про когенерацію

Рада ухвалила закон про когенерацію

ВАЖЛИВЕ

Додаткові 911 МВт потужності вивільнені у загальну мережу після перегляду списків критичної інфраструктури – Свириденко

Офіційні курси гривні до долара та євро оновили мінімуми, євро вперше став дорожче 50 грн

Веревський через Kapenata Limited купує в "Агро-Регіону" 9 агропідприємств

Видатки держбюджету України в грудні-2025 зросли до рекордних 910 млрд грн

Міжнародні резерви України у 2025р зросли на 30,8% - до рекордних $57,3 млрд

ОСТАННЄ

Додаткові 911 МВт потужності вивільнені у загальну мережу після перегляду списків критичної інфраструктури – Свириденко

Мінсоцполітики: до 4,7 тис. грн підвищився розмір середньомісячного доходу сім’ї для отримання пільги з оплати ЖКП

Засновник UFuture Хмельницький планує у 2026р. створити навчальний центр в ІП "Біла Церква" і погасити щонайменше $10 млн кредитів

"Інтерпайп" поставив труби для реалізації великого геотермального проєкту у Словаччині

Офіційні курси гривні до долара та євро оновили мінімуми, євро вперше став дорожче 50 грн

НАЛУ підтримує ініціативу уряду щодо нового Трудового кодексу як системну реформу ринку праці

Ринок сільгоспземель 2025 року увійшов у фазу прогнозованої динаміки - Мінекономіки

Веревський через Kapenata Limited купує в "Агро-Регіону" 9 агропідприємств

Кабмін погодив призначення Фельдгузен на посаду бізнес-омбудсмена

Stellantis в Україні у 2025 р дещо скоротив частку на авторинку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА