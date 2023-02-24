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20:52 24.02.2023

Рада ухвалила закон про когенерацію

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Рада ухвалила закон про когенерацію

Ухвалений Верховною Радою в п'ятницю закон про когенерацію посприяє розбудові діючих і неефективних українських ТЕЦ на високоефективні установки з комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, вважають у Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності).

Повна назва ухваленого парламентом 24 лютого 2023 року документа звучить як закон "Про внесення змін до закону "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" щодо розвитку високоефективної когенерації".

"Закон закладає фундамент для розвитку в Україні саме високоефективної когенерації з дотриманням принципів і положень законодавства ЄС, зокрема, Директиви 2012/27/ЄС про енергоефективність", - повідомило Держенергоефективності на своєму сайті.

Як вважають у відомстві, закон сприятиме підвищенню ефективності використання палива, зменшенню споживання енергоресурсів, скороченню викидів парникових газів, поліпшенню гнучкості енергосистеми, а також виконанню міжнародних зобов'язань, взятих Україною в рамках Договору з Енергетичним співтовариством та Угоди про асоціацію з ЄС.

"Високоефективна когенерація розглядається як один із інструментів підвищення рівня ефективності використання енергоресурсів під час виробництва енергії. Збільшення такої генерації в енергетичному міксі - вагомий фактор енергетичної безпеки та ще один євроінтеграційний крок України", - заявив процитований на сайті голова Держенергоефективності Валерій Безус.

Відповідно до закону в Україні передбачається заміна механізму кваліфікації когенераційних установок на кваліфікацію високоефективної когенерації згідно з вимогами Директиви 2012/27/ЄС про енергоефективність, а також впровадження механізму видачі гарантій походження електроенергії, виробленої високоефективними когенераційними установками.

Кваліфікацію високоефективної когенерації та видачу гарантій походження здійснюватиме Держенергоефективності.

Установки можуть бути віднесені до високоефективної когенерації за результатами розрахунків, здійснених відповідно до методики визначення ефективності процесу когенерації, що розробляється Держенергоефективності.

 

 

Теги: #закон #когенерація

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