17:46 05.01.2026

Зеленський підписав закон що надає рекрутинговим центрам доступ до реєстру "Оберіг" – нардеп

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України №14238, який, зокрема, додає центри рекрутингу Збройних сил України до переліку органів, які мають право вести Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів (реєстр "Оберіг"), повідомив у понеділок народний депутат України, голова підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі, урядового зв'язку, криптографічного захисту інформації Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко ("Слуга народу").

"Президент підписав закон №14238... Основна суть закону: Розширення переліку органів, які мають право вести Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів (реєстр "Оберіг"). До реєстру додаються центри рекрутингу Збройних сил України. Це дає їм офіційний доступ до даних реєстру", - написав він на сторінці у Facebook.

Нардеп впевнений, що цей закон приведе до покращення рекрутингу на контрактну службу, оскільки центри рекрутингу зможуть швидше і точніше відбирати кандидатів для служби за контрактом на основі даних реєстру.

Також пришвидшиться використання даних: доступ до реєстру дозволить скоротити час і бюрократію при взаємодії з військовозобов’язаними та резервістами.

Федієнко подякував Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки та Міністерству оборони України за "плідну роботу".

