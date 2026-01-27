У Раді створюють робочу групу для імплементації в законодавство Європейського акту зі свободи медіа

Фото: https://www.rada.gov.ua

Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики ініціює створення робочої групи з імплементації в українське законодавство Європейського акту зі свободи медіа (The European Media Freedom Act).

Як повідомила прес-служба апарату Верховної Ради, рішення про створення робочої групи було ухвалено на засіданні комітету.

За словами заступниці голови комітету Євгенії Кравчук (фракція "Слуга народу"), імплементація в українське законодавство Європейського акту зі свободи медіа

є важливим етапом реалізації дорожніх карт, які стосуються зобов'язань України перед ЄС до кінця 2026 року. Вона підкреслила, що робота над цим актом вимагатиме ґрунтовних змін у чинному законодавстві та активної участі спеціалістів із різних галузей.

Народна депутатка повідомила, що до складу робочої групи увійдуть члени підкомітету з питань інформаційної політики та європейської інтеграції гуманітарного комітету, представники центральних органів виконавчої влади та інших профільних комітетів Верховної Ради. Кравчук також звернула увагу на необхідності залучення до роботи представників громадськості та експертного середовища. Персональний склад робочої групи буде затверджено на найближчому засіданні комітету.