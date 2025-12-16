Порошенко в Раді закликав змінити Держбюджет-2026 та відправити уряд у відставку

Фото: https://eurosolidarity.org/

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час виступу з трибуни парламенту закликав депутатів терміново внести зміни до Державного бюджету на 2026 рік, спрямувавши усі нецільові витрати на фінансування Збройних сил Укроїни, а також відправити весь Кабінет міністрів у відставку, деякі члени якого стали фігурантами розслідування корупції в енергетиці, повідомляється на сайті політсили у вівторок.

"У мене складається враження, що влада, включно з Верховною Радою, і країна живуть в абсолютно різних реальностях. У реальності влади немає темряви, немає розбомбленого Харкова, немає Одеси, ураженої ракетами, немає вісімнадцяти годин темряви в Києві, ракет в Тернополі. А є "Єдиний марафон", "стратегічні комунікації", є брехня Телеграм-каналів", – сказав Порошенко.

Він закликав депутатів негайно розглянути законопроєкт про зміни до держбюджету. "Армія, яка живе зараз і воює без підвищення грошового забезпечення, але з бюджетом, який, на жаль, частина цієї Верховної Ради проголосувала і він був підписаний. Сьогодні ми зареєстрували зміни до цього бюджету. Весь цей непотріб – від зарплат депутатів до кешбеку на суму 100 мільярдів – передається Збройним Силам України", - сказав політик.

Він поінформував, що "Євросолідарність" зібрала вже більше ста підписів за відставку уряду.

"Аморально вимагати від наших партерів санкцій проти Росії, а самим відмовлятися в залі проголосувати заборону транзиту російської нафти через нафтопровід "Дружба". Аморально вимагати демократії – і не заборонити позасудові обшуки в детективів НАБУ, лідерів опозиції і громадських активістів. Аморально боротися з Росією – і не забороняти російські телеграм-канали. Аморально стверджувати, що ви боретеся з корупцією, і не відправляти у відставку фігурантів Міндічгейта зі складу діючого уряду і діючої влади", – вважає Порошенко.