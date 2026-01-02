Інтерфакс-Україна
Економіка
16:34 02.01.2026

Доходи держбюджету-2025 зросли на 24%, видатки - майже на 20% - Підласа

3 хв читати
Доходи держбюджету-2025 зросли на 24%, видатки - майже на 20% - Підласа
Фото: НБУ

Надходження до загального фонду державного бюджету України від податків та обов’язкових платежів (без міжнародних грантів) за підсумками 2025 року зросли на 24% порівняно з 2024 роком, при цьому видатки загального фонду - майже на 20%, повідомила голова парламентського бюджетного комітету Роксолана Підласа.

За її даними, дохідну частину з урахуванням грантів перевиконано на 16,6% проти річного плану, проте податкові надходження без урахування допомоги сягли 96,4% від запланованого показника.

"Строго методологічно (податки, збори, обов’язкові платежі + міжнародні гранти, які теж в доходах) дохідну частину перевиконано на 16,6% проти річного плану… Водночас у 2025 році до загального фонду державного бюджету від податків, зборів та обов’язкових платежів (без грантів) надійшло 2,1 трлн грн, або 96,4% до річного плану. Тут недовиконання - 79,3 млрд грн", - написала вона на сторінці у Facebook.

За словами Підласи, загалом надходження до загального фонду без міжнародних грантів перевищили показник 2024 року на 409 млрд грн, або на 24%, що дало змогу забезпечувати потреби оборонного сектору.

Згідно з оприлюдненими депутаткою даними, ключовими джерелами наповнення бюджету у 2025 році стали імпортний ПДВ, що забезпечив 542,4 млрд грн, податок на доходи фізосіб та військовий збір (ВЗ) у розмірі 362,9 млрд грн, а також ПДВ з вироблених в Україні товарів обсягом 306,5 млрд грн за вирахуванням відшкодування ПДВ.

Крім того, податок на прибуток приніс бюджету 284,7 млрд грн, імпортний акциз - 161,2 млрд грн, внутрішній акциз - 119,7 млрд грн.

На фінансування загального фонду держбюджету у 2025 році було спрямовано 2,15 трлн грн запозичень (внутрішніх та зовнішніх). З них 581,5 млрд грн надійшло від розміщення ОВДП, при цьому понадпланові запозичення у розмірі майже 28 млрд грн сформували резерв коштів на перший квартал 2026 року.

Обсяг міжнародної допомоги за минулий рік сягнув $52,4 млрд, з яких $37,9 млрд надійшли в межах інструменту ERA Loans. Основну частину цих коштів було використано на невійськові видатки, за винятком фінансування від Великої Британії на закупівлю зброї та EUR6 млрд від ЄС, які вперше було дозволено спрямувати на військові потреби.

Водночас, за словами Підласи, видатки загального фонду бюджету за 2025 рік зросли майже на 20% порівняно з 2024 роком, переважно за рахунок оборонної сфери.

У розрізі витрат на оборону було спрямовано 2,7 трлн грн, що становить майже 64% усіх видатків загального фонду та на 585 млрд грн, або на 28%, перевищує показник 2024 року.

Серед інших значних категорій видатків: погашення ОВДП та зовнішнього боргу на суму 596,8 млрд грн, соцзахист і підтримка ветеранів - 413,9 млрд грн, обслуговування боргу (зовнішнього і внутрішнього) - 361,6 млрд грн, Програма медичних гарантій вартістю 172,8 млрд грн, а також виплата зарплат вчителям із доплатами на суму 115,6 млрд грн, дотації місцевим бюджетам обсягом 49,4 млрд грн.

Теги: #держбюджет #доходи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:14 02.01.2026
Уряд цьогоріч започаткує державну підтримку страхування агропродукції

Уряд цьогоріч започаткує державну підтримку страхування агропродукції

18:48 31.12.2025
Податкові надходження до держбюджету України у 2025 році зросли на 20,2% - ДПС

Податкові надходження до держбюджету України у 2025 році зросли на 20,2% - ДПС

17:51 31.12.2025
Доходи загального фонду держбюджету в 2025 попередньо виросли на 22,4% – Мінфін

Доходи загального фонду держбюджету в 2025 попередньо виросли на 22,4% – Мінфін

10:34 26.12.2025
Держбюджет щороку втрачає близько 19 млрд грн за оцінки нелегального грального ринку у 50% – керівник PlayCity

Держбюджет щороку втрачає близько 19 млрд грн за оцінки нелегального грального ринку у 50% – керівник PlayCity

13:41 16.12.2025
Порошенко в Раді закликав змінити Держбюджет-2026 та відправити уряд у відставку

Порошенко в Раді закликав змінити Держбюджет-2026 та відправити уряд у відставку

13:38 13.12.2025
Під час підготовки держбюджету-2026 до Ради надходили листи з Домінікани та Замбії про недопущення обмеження прав вчителів

Під час підготовки держбюджету-2026 до Ради надходили листи з Домінікани та Замбії про недопущення обмеження прав вчителів

22:02 09.12.2025
Порошенко ініціює передачу військовим коштів з корупційних схем в енергетиці

Порошенко ініціює передачу військовим коштів з корупційних схем в енергетиці

11:52 09.12.2025
Сушкевич вважає недостатнім фінансування паралімпійського та дефлімпійського спорту в держбюджеті-2026

Сушкевич вважає недостатнім фінансування паралімпійського та дефлімпійського спорту в держбюджеті-2026

17:50 08.12.2025
Держбюджет-2026 передбачає 16,1 млрд грн фінансування культурної сфери

Держбюджет-2026 передбачає 16,1 млрд грн фінансування культурної сфери

12:28 08.12.2025
Стефанчук підписав закон про Держбюджет-2026, документ передано на підпис президенту

Стефанчук підписав закон про Держбюджет-2026, документ передано на підпис президенту

ВАЖЛИВЕ

Україна зберегла у 2026р заборону експорту природного газу, але дозволила експорт солі та коксівного вугілля

Перехідний Юте Банк розпочав обслуговування вкладників РВС Банку – Фонд гарантування

Комісія конкурсу на нову генпотужність визначила переможцями 7 компаній на 316 МВт, відхилила пропозицію "Укрнафти" та ще двох

Держбанк організував з 5 банками консорціумний кредит на 21,5 млрд грн для підприємства ОПК під держгарантію

Ліцензування "Ростехнадзором" блоку ЗАЕС нікчемне і не несе правових наслідків – Міненерго

ОСТАННЄ

Оприлюднено алгоритм отримання держсертифікатів на право легально працювати з тваринами

Система е-аудиту з використанням файлів SAF-T UA запрацювала в Україні з 1 січня

Глава Мінекономіки анонсував запровадження повного цифрового контролю за лісозаготівлею

Бізнес занепокоєний ризиками через скорочення строків повернення акцизних марок, закликає уряд переглянути їх

В Україні набув чинності закон про виноградарство і виноробство

Набрали чинності зміна до ДБН "Планування та забудова територій" та новий ДБН "Мости і труби"

Знижки на російську нафту до кінця грудня зросли до 28,2 $/бар

Мінекономіки 2025р. виплатило агровиробникам 1,1 млрд грн компенсації на гектар

Україна зберегла у 2026р заборону експорту природного газу, але дозволила експорт солі та коксівного вугілля

Свириденко: політика "Зроблено в Україні" забезпечила 0,95 відсоткових пункти зростання ВВП в 2025р

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА