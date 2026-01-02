Доходи держбюджету-2025 зросли на 24%, видатки - майже на 20% - Підласа

Фото: НБУ

Надходження до загального фонду державного бюджету України від податків та обов’язкових платежів (без міжнародних грантів) за підсумками 2025 року зросли на 24% порівняно з 2024 роком, при цьому видатки загального фонду - майже на 20%, повідомила голова парламентського бюджетного комітету Роксолана Підласа.

За її даними, дохідну частину з урахуванням грантів перевиконано на 16,6% проти річного плану, проте податкові надходження без урахування допомоги сягли 96,4% від запланованого показника.

"Строго методологічно (податки, збори, обов’язкові платежі + міжнародні гранти, які теж в доходах) дохідну частину перевиконано на 16,6% проти річного плану… Водночас у 2025 році до загального фонду державного бюджету від податків, зборів та обов’язкових платежів (без грантів) надійшло 2,1 трлн грн, або 96,4% до річного плану. Тут недовиконання - 79,3 млрд грн", - написала вона на сторінці у Facebook.

За словами Підласи, загалом надходження до загального фонду без міжнародних грантів перевищили показник 2024 року на 409 млрд грн, або на 24%, що дало змогу забезпечувати потреби оборонного сектору.

Згідно з оприлюдненими депутаткою даними, ключовими джерелами наповнення бюджету у 2025 році стали імпортний ПДВ, що забезпечив 542,4 млрд грн, податок на доходи фізосіб та військовий збір (ВЗ) у розмірі 362,9 млрд грн, а також ПДВ з вироблених в Україні товарів обсягом 306,5 млрд грн за вирахуванням відшкодування ПДВ.

Крім того, податок на прибуток приніс бюджету 284,7 млрд грн, імпортний акциз - 161,2 млрд грн, внутрішній акциз - 119,7 млрд грн.

На фінансування загального фонду держбюджету у 2025 році було спрямовано 2,15 трлн грн запозичень (внутрішніх та зовнішніх). З них 581,5 млрд грн надійшло від розміщення ОВДП, при цьому понадпланові запозичення у розмірі майже 28 млрд грн сформували резерв коштів на перший квартал 2026 року.

Обсяг міжнародної допомоги за минулий рік сягнув $52,4 млрд, з яких $37,9 млрд надійшли в межах інструменту ERA Loans. Основну частину цих коштів було використано на невійськові видатки, за винятком фінансування від Великої Британії на закупівлю зброї та EUR6 млрд від ЄС, які вперше було дозволено спрямувати на військові потреби.

Водночас, за словами Підласи, видатки загального фонду бюджету за 2025 рік зросли майже на 20% порівняно з 2024 роком, переважно за рахунок оборонної сфери.

У розрізі витрат на оборону було спрямовано 2,7 трлн грн, що становить майже 64% усіх видатків загального фонду та на 585 млрд грн, або на 28%, перевищує показник 2024 року.

Серед інших значних категорій видатків: погашення ОВДП та зовнішнього боргу на суму 596,8 млрд грн, соцзахист і підтримка ветеранів - 413,9 млрд грн, обслуговування боргу (зовнішнього і внутрішнього) - 361,6 млрд грн, Програма медичних гарантій вартістю 172,8 млрд грн, а також виплата зарплат вчителям із доплатами на суму 115,6 млрд грн, дотації місцевим бюджетам обсягом 49,4 млрд грн.