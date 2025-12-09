Інтерфакс-Україна
22:02 09.12.2025

Порошенко ініціює передачу військовим коштів з корупційних схем в енергетиці

Фото: https://eurosolidarity.org/2025/12/09

Усі посадовці, причетні до корупційного скандалу в енергетиці, мають бути звільнені з посад і понести відповідальність, а корупційні гроші мають бути повернуті в бюджет і спрямовані на потреби ЗСУ, переконаний народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко

"Прийнятий закон про бюджет. Ще раз наголошую, прийнятий всупереч позиції фракції "Європейська солідарність". Внаслідок діалогу ми змогли знайти джерела для одного мільярда коштів для Збройних Сил. Але там всунули хабар депутатам у вигляді 200 тисяч гривень на місяць для депутатських повноважень. Ми будемо ініціювати ці гроші забрати до бюджету Верховної Ради і передати воїнам", – сказав Порошенко під час передачі військовим чергової партії комплексів протидії технічним розвідкам (ПДТР) "Ай-Петрі СВ".

Він також заявив, що дорожнє будівництво в Україні під час воєнного стану має бути прив’язане виключно для комплексу оборони держави, і розкритикував бюджет за те, що той не містить індексацію для військовослужбовців ЗСУ.

"Ми не дозволимо бавитися. Ми будемо вимагати, щоб переговорна делегація прибула до Верховної Ради. Ми будемо вимагати дуже рішучих кроків для притягнення до відповідальності учасників корупційних дій і в енергетиці, і в оборонних закупівлях, і скрізь, бо те, що НАБУ показало, це лише верхівка айсбергу", – сказав Порошенко.

 

Теги: #держбюджет #порошенко #корупція

