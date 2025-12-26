Інтерфакс-Україна
11:52 26.12.2025

Порошенко передав шість комплексів "Ай-Петрі" для захисту критичної інфраструктури

Петро Порошенко передав шість комплексів протидії технічним розвідкам «Ай-Петрі» підрозділам Сил оборони. «Три з них працюватимуть у складі 12 армійського корпусу, який захищає небо Києва та відбиває російські атаки. Два «Ай-Петрі» отримує 241 бригада ТрО. І ще один комплекс, виробництво якого профінансувала громада Гайсина, вирушає до нашої рідної 59-ї бригади», – повідомив він у соцмережах.

 

«Наша команда працює день і ніч, не втрачаючи жодної години. Ми робимо все можливе, щоб лінію фронту і наші міста прикривало якомога більше комплексів «Ай-Петрі». Маю надію, що ці комплекси допоможуть уберегти критичну інфраструктуру від ворожих ударів, а головне — зберегти життя українців», – пише Порошенко.

Починаючи з осені 2023 року, Петро Порошенко інвестував понад 200 мільйонів гривень у виробництво унікальних систем протидії засобам технічної розвідки «Ай-Петрі СВ», які успішно пройшли випробування та використовуються у Збройних Силах, прикриваючи тисячу кілометрів лінії боєзіткнення. Держава довгий час не виділяла фінансування на цю програму. У березні 2025 року Порошенко повідомив про контракт з Міністерством оборони.

До складу кожного комплексу входить сам засіб ПДТР, пікап, зарядна станція, генератор та необхідна електроніка. «Це кібербезпека, яка має унікальні властивості, розроблена фахівцями нашої команди – програмістами, інженерами. Сьогодні нічого подібного немає ні в Збройних Силах України, ні у противника. А ми налагодили серійне виробництво», – повідомляв раніше Порошенко. 

Загалом від початку проєкту війська вже отримали понад дві з половиною сотні установок.

