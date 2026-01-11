Посадовці Словаччини домовилися про відмову в військовій підтримці України - ЗМІ

Президент Словаччини Петер Пеллегріні, прем’єр Роберт Фіцо та голова парламенту Ріхард Раші провели спільну зустріч у Братиславі, на якій обговорили ключові внутрішні та зовнішньополітичні питання, у тому числі підтвердили, що Словаччина не надаватиме військової допомоги Україні, повідомляє Aktuality.

За інформацією видання, у суботу після спільного обіду в палаці Братиславського замку, Пеллегріні, Фіцо та Раші домовилися вести відкритий і конструктивний діалог, наголосивши на необхідності суверенної державної репрезентації.

"Завдання трьох найвищих конституційних посадовців — подати сигнал, що можна вести культурну політику, культурований діалог і що вони повинні знаходити спільну мову та разом ухвалювати рішення на благо Словацької Республіки", – заявив президент Пеллегріні.

Вони погодилися, що Словаччина не надаватиме військової допомоги Україні, не відправлятиме війська і не братиме участь у гарантіях великого кредиту з боку Європейської комісії. Водночас вони підтвердили прагнення залишатися членом Європейського Союзу та діяти в межах його простору.

