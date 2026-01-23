Фінляндія та Словаччина стали Європейськими столицями культури 2026 року

Фінське місто Оулу та словацький Trenčín офіційно отримали статус Європейських столиць культури на 2026 рік, йдеться в повідомленнях європейської ініціативи European Capitals of Culture.

“Oulu (Фінляндія) і Trenčín (Словаччина) обрані Європейськими столицями культури 2026 року відповідно до програми, що підкреслює культурну різноманітність і творчість міст Європи”, — зазначено в заяві організаторів.

Ця ініціатива Європейського Союзу передбачає проведення у визначених містах протягом року масштабних культурних заходів, спрямованих на розвиток креативних індустрій, залучення туристів та популяризацію культурної спадщини.

Оулу та Trenčín були обрані для носіння цього титулу за програми, що мають тривалі кроки у розвитку культурного середовища та збільшенні міжнародної видимості міст.

Ініціатива European Capitals of Culture започаткована Європейським Союзом у 1985 році і щороку визначає одну або дві столиці культури, які отримують підтримку в межах програми Creative Europe для реалізації програм, що підвищують культурний та туристичний потенціал міст.