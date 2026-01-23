Інтерфакс-Україна
Культура
13:45 23.01.2026

Фінляндія та Словаччина стали Європейськими столицями культури 2026 року

1 хв читати

Фінське місто Оулу та словацький Trenčín офіційно отримали статус Європейських столиць культури на 2026 рік, йдеться в повідомленнях європейської ініціативи European Capitals of Culture. 

“Oulu (Фінляндія) і Trenčín (Словаччина) обрані Європейськими столицями культури 2026 року відповідно до програми, що підкреслює культурну різноманітність і творчість міст Європи”, — зазначено в заяві організаторів. 

Ця ініціатива Європейського Союзу передбачає проведення у визначених містах протягом року масштабних культурних заходів, спрямованих на розвиток креативних індустрій, залучення туристів та популяризацію культурної спадщини.

Оулу та Trenčín були обрані для носіння цього титулу за програми, що мають тривалі кроки у розвитку культурного середовища та збільшенні міжнародної видимості міст. 

Ініціатива European Capitals of Culture започаткована Європейським Союзом у 1985 році і щороку визначає одну або дві столиці культури, які отримують підтримку в межах програми Creative Europe для реалізації програм, що підвищують культурний та туристичний потенціал міст. 

Теги: #словаччина #фінляндія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:54 18.01.2026
Між союзниками проблеми найкраще вирішувати шляхом обговорення, а не тиску – Стубб про митні погрози Трампа

Між союзниками проблеми найкраще вирішувати шляхом обговорення, а не тиску – Стубб про митні погрози Трампа

14:37 16.01.2026
Фінляндія надає Україні 31-й пакет оборонної допомоги на суму EUR 98 млн

Фінляндія надає Україні 31-й пакет оборонної допомоги на суму EUR 98 млн

22:22 11.01.2026
Посадовці Словаччини домовилися про відмову в військовій підтримці України - ЗМІ

Посадовці Словаччини домовилися про відмову в військовій підтримці України - ЗМІ

14:31 09.01.2026
Голова МЗС Фінляндії: нові удари по українській інфраструктурі нагадують про повне нехтування Росією людськими життями

Голова МЗС Фінляндії: нові удари по українській інфраструктурі нагадують про повне нехтування Росією людськими життями

17:02 08.01.2026
"Інтерпайп" поставив труби для реалізації великого геотермального проєкту у Словаччині

"Інтерпайп" поставив труби для реалізації великого геотермального проєкту у Словаччині

20:01 07.01.2026
У Фінляндії заарештовано суховантаж Fitburg за підозрою в пошкодженні підводного телекомунікаційного кабелю

У Фінляндії заарештовано суховантаж Fitburg за підозрою в пошкодженні підводного телекомунікаційного кабелю

22:59 01.01.2026
Міністр оборони Словаччини заявив, що Україна не буде в НАТО і матиме проблеми з перебуванням в ЄС - ЗМІ

Міністр оборони Словаччини заявив, що Україна не буде в НАТО і матиме проблеми з перебуванням в ЄС - ЗМІ

14:15 31.12.2025
У Фінській затоці пошкоджено телекомунікаційний кабель Elisa між Гельсінкі й Таллінном

У Фінській затоці пошкоджено телекомунікаційний кабель Elisa між Гельсінкі й Таллінном

19:44 29.12.2025
Зеленський у розмові із президентом Фінляндії: У ключових розвідках світу мають володіти реальною інформацією

Зеленський у розмові із президентом Фінляндії: У ключових розвідках світу мають володіти реальною інформацією

05:01 29.12.2025
У Фінляндії шторм "Ханнес" залишив без електроенергії понад 115 тис. домогосподарств - ЗМІ

У Фінляндії шторм "Ханнес" залишив без електроенергії понад 115 тис. домогосподарств - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Держкіно заборонило показ в Україні 7 фільмів у 2025 році

ОСТАННЄ

Куди піти в Києві на вихідних 24–25 січня

Івано-Франківський драмтеатр увійшов до числа найприбутковіших театрів України у 2025 році

В Івано-Франківську завершили оцифрування костелу Пресвятої Діви Марії XVII століття

Ведучими нацвідбору на "Євробачення-2026" будуть Нікітюк і Мірошниченко

Українські полярники утворили ланцюг єдності біля станції "Академік Вернадський" в Антарктиді

В Українському Домі відкриють виставку Матвія Вайсберга до Дня пам’яті жертв Голокосту

Полотно Мурашка, придбане за 312 тис. фунтів, експонують у Київській картинній галереї

У Києві відбудеться всеукраїнський конкурс соціальних танців Ukrainian Social Cup 2026

Кабмін ввів головреда "Кіно-коло" Войтенка до Ради з держпідтримки кінематографії

Українські фільми не потрапили до переліку номінантів 98-ї премії "Оскар"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА