Зеленський у розмові із президентом Фінляндії: У ключових розвідках світу мають володіти реальною інформацією

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із президентом Фінляндії Александром Стуббом, під час якої сторони обговорили, зокрема, поточні мирні переговори, що напередодні проходили у Сполучених Штатах, а також провокативні заяви Кремля що до нібито ударів України по резиденції Володимира Путіна.

"Говорив із президентом Фінляндії Александром Стуббом. Як і завжди з Алексом, обговорили дипломатичну ситуацію, наші можливості та перспективи, результати зустрічей із президентом Трампом та командою. Готуємо нові зустрічі у Європі, і важливо, щоб усе було максимально змістовно й щоб ми разом протидіяли російським спробам зірвати дипломатію. Хоча росіяни поширюють фейки, щоб виправдати свої удари по Україні та подальше затягування цієї війни, у ключових розвідках світу мають володіти реальною інформацією. Гарантії безпеки, реальне відновлення і тривалий мир потрібні всій Європі. Дякую!", - написав він телеграм-каналі за результатами бесіди.