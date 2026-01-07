Інтерфакс-Україна
20:01 07.01.2026

У Фінляндії заарештовано суховантаж Fitburg за підозрою в пошкодженні підводного телекомунікаційного кабелю

Національне бюро розслідувань Фінляндії (NBI) заарештувало суховантаж Fitburg для попереднього розслідування за підозрою в пошкодженні підводного телекомунікаційного кабелю між Гельсінкі і Талліном.

"Поліція розслідує події, що підпадають під кримінальні статті про заподіяння шкоди в особливо великих розмірах, замах на навмисне заподіяння шкоди в особливо великих розмірах і створення перешкод у роботі телекомунікаційних систем за обтяжувальних обставин", - ідеться в оприлюдненому в середу пресрелізі NBI.

Зазначається, що одного з членів екіпажу корабля заарештовано за підозрою в скоєнні злочину, трьом членам екіпажу заборонено залишати судно. Команда судна складається з 14 осіб, це громадяни Росії, Азербайджану, Грузії та Казахстану.

Наразі судно перебуває в порту Кантвік у Кіркконуммі.

Fitburg підозрюють у пошкодженні телекомунікаційного кабелю оператора Elisa між Гельсінкі і Таллінном 31 грудня. Розслідування виявило багатокілометровий слід від волочіння якоря, який, імовірно, пошкодив кабель. Поліцейське розслідування зокрема вивчає й навмисність інциденту. Національне бюро розслідувань Фінляндії та Естонії створило спільну слідчу групу для попереднього розслідування справи.

Водночас у середу митниця Фінляндії повідомила, що зняла підозри з суховантажу Fitburg у перевезенні вантажу, що підпадає під санкції, і не маэ наміру розпочинати кримінальне розслідування у цій справі.

Також у середу агентство транспорту і зв'язку Фінляндії Traficom повідомило, що не виявило причин для серйозних зауважень до судна і заявило, що суховантаж може продовжити свій рейс після усунення незначних недоліків.

