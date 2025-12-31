У Фінській затоці пошкоджено телекомунікаційний кабель Elisa між Гельсінкі й Таллінном

У Фінській затоці пошкоджено телекомунікаційний кабель Elisa між Гельсінкі і Таллінном, повідомила пресслужба поліції Фінляндії.

"Фінська прикордонна служба виявила судно, яке підозрюється в пошкодженні кабелю своїми діями. Підозрюване судно було виявлено патрульним катером фінської прикордонної служби Turva і гелікоптером у виключній економічній зоні Фінляндії", - йдеться в повідомленні.

Поліція розпочала розслідування кримінальної справи.

Місце пошкодження кабелю, імовірно якорем судна, розташоване у виключній економічній зоні Естонії.

Згідно з даними газети Helsingin Sanomat, фінська влада затримала судно Fitburg. За даними служби Marinetraffic, що надає інформацію про морський рух, судно вийшло із Санкт-Петербурга у вівторок і прямувало до Ізраїлю. Судно йшло під прапором невеликої острівної держави Сент-Вінсент і Гренадіни в Карибському морі.

Як повідомила компанія Elisa, завдяки резервним потужностям збій не вплинув на надання послуг компанії у Фінляндії та Естонії.