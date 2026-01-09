Голова МЗС Фінляндії: нові удари по українській інфраструктурі нагадують про повне нехтування Росією людськими життями

Фото: Pixabay

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, коментуючи російські удари по Україні 9 січня, наголосила, що напади на цивільне населення є військовим злочином.

"В результаті російських авіаударів половина багатоквартирних будинків Києва залишилася без опалення. У Фінляндії, як і в інших місцях з суворими зимами, ми знаємо, що може означати сильний холод. Це може бути питання життя і смерті. Ці удари нагадують про повне нехтування Росією людськими життями. Напади на цивільне населення є і залишаються військовим злочином", - написала Валтонен в соцмережі Х.

Вона наголосила, що Фінляндія продовжує підтримувати Україну і повторює заклик до негайного припинення вогню.