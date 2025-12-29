Інтерфакс-Україна
05:01 29.12.2025

У Фінляндії шторм "Ханнес" залишив без електроенергії понад 115 тис. домогосподарств - ЗМІ

Шторм "Ханнес", що обрушився на Фінляндію, спричинив серйозні збитки в зоні обслуговування електромережевої компанії Elenia, повідомляє Yle, оприраючись на пресслужбу компанії.

За оцінками керівника з готовності до надзвичайних ситуацій Elenia Хейккі Паананена, це найбільший збій за останні десять років. "Це перевищує навіть наслідки листопадового шторму Ярі минулого року", — зазначив він.

Компанія почала підготовку до стихії ще до Різдва після перших прогнозів, проте шторм виявився сильнішим, ніж очікувалося. Станом на 9:00 28 грудня близько 115 тис. домогосподарств залишалися без електропостачання, з них понад 42 тис. — клієнти Elenia. Компанія обслуговує Південну та Північну Похьянмаа, Центральну Фінляндію, Пірканмаа, а також регіони Канта-Гяме та Пяяйят-Гяме.

Паананен зазначив, що пошкодження на місцях серйозні, а ремонтні роботи є складним завданням. "Це, безумовно, робота на кілька діб. Потрібен час до наступного тижня, перш ніж усі перебої з електропостачанням будуть усунені", — повідомив він.

"Компанія вже відновила електропостачання близько 30 тис. клієнтів шляхом ізоляції проблемних ділянок мережі та повернення електроенергії в непошкоджені райони. На даний момент зареєстровано близько 700 заявок на усунення несправностей, і очікується, що ця кількість майже подвоїться", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://yle.fi/a/74-20201571

