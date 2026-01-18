ЄС готовий призупинити торговельну угоду з США через нову загрозу введення мит з боку Трампа

Фото: elements.envato.com

Депутати Європейського парламенту готові призупинити схвалення торговельної угоди зі США, повідомила агенція Bloomberg у суботу.

"Законодавці Європейського Союзу готові призупинити затвердження торговельної угоди ЄС з США через обіцянку президента Дональда Трампа ввести мита на країни, які підтримали Гренландію перед обличчям американських погроз", - сказано в повідомленні Bloomberg.

Зокрема агенція наводить заяву голови Європейської народної партії (ЄНП) Манфреда Вебера, що угода з США відтепер неможлива.

"ЄНП підтримує торговельну угоду між ЄС і США, але з огляду на погрози Дональда Трампа щодо Гренландії, на даному етапі її затвердження неможливе", – написав Вебер у соцмережах. Він додав, що угода ЄС про зниження мит на "американські товари повинна бути призупинена", - повідомила Bloomberg.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив про запровадження з 1 лютого 10% мит проти Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів та Фінляндії, пообіцявши, що з 1 червня 2026 року мито буде збільшено до 25%. Трамп зазначив, що ці країни напряму заперечують намаганням США заволодіти Гренландією і мита "будуть нараховані та підлягатимуть сплаті до моменту досягнення угоди про повну й абсолютну купівлю Гренландії".