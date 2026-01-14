США призупинять видачу віз росіянам — ЗМІ

Фото: Unsplash

США призупинять видачу віз для громадян 75 країн, включаючи Росію, Сомалі, Афганістан, Бразилію, Іран, Ірак, Єгипет, Нігерію, Таїланд, Ємен, повідомляє Fox News.

"Меморандум Держдепартаменту, який вперше побачив Fox News Digital, зобов’язує консульських працівників відмовлятися у візах згідно з чинним законодавством, поки департамент переглядає процедури відбору та перевірки. Серед країн — Сомалі, Росія, Афганістан, Бразилія, Іран, Ірак, Єгипет, Нігерія, Таїланд, Ємен та інші", - йдеться у повідомленні на сайті телеканалу у середу.

Призупинення почнеться 21 січня і триватиме невизначений час до тих пір, поки Держдеп не проведе переоцінку процесу обробки віз.