Інтерфакс-Україна
Події
20:59 13.11.2025

Україна має намір домовитися з Руандою про взаємне скасування віз для предʼявників диппаспортів

1 хв читати

Кабінет міністрів схвалив проект угоди між урядами України та Республіки Руанда про взаємне скасування візових вимог для предʼявників дипломатичних паспортів.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у четвер.

Зокрема, положеннями угоди передбачається скасування візових вимог для вʼїзду і перебування громадян України та громадян Руанду - предʼявників дипломатичних паспортів на території держав сторін строком до 90 днів протягом 180 днів або на весь період акредитації.

 

Теги: #диппаспорти #візи #руанда

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:52 07.11.2025
Брюссель скасував видачу росіянам багаторазових віз

Брюссель скасував видачу росіянам багаторазових віз

09:53 21.08.2025
Кабмін припинив дію меморандуму з Іраном про безвізові поїздки громадян з диппаспортами

Кабмін припинив дію меморандуму з Іраном про безвізові поїздки громадян з диппаспортами

02:24 21.06.2025
Трамп уклав договір між Конго та Руандою у їхній війні

Трамп уклав договір між Конго та Руандою у їхній війні

16:36 19.06.2025
США видаватимуть студентські візи лише за умови доступу до соцмереж здобувачів

США видаватимуть студентські візи лише за умови доступу до соцмереж здобувачів

08:51 19.06.2025
США відновлюють візи для іноземних студентів

США відновлюють візи для іноземних студентів

06:07 19.06.2025
Руанда та Конго підписали мирну угоду

Руанда та Конго підписали мирну угоду

22:17 26.05.2025
Латвія вимагає позбавити росіян шенгенських віз - голова МЗС Латвії

Латвія вимагає позбавити росіян шенгенських віз - голова МЗС Латвії

08:23 28.04.2025
Єрмак: РФ може наслідувати приклад Республіки Конго та Руанди щодо відновлення миру

Єрмак: РФ може наслідувати приклад Республіки Конго та Руанди щодо відновлення миру

04:28 09.04.2025
США анулюють всі візи громадянам Південного Судану через суперечку про репатріацію

США анулюють всі візи громадянам Південного Судану через суперечку про репатріацію

21:51 07.04.2025
Сибіга вшанував пам'ять жертв геноциду тутсі в Руанді у 1994 році

Сибіга вшанував пам'ять жертв геноциду тутсі в Руанді у 1994 році

ВАЖЛИВЕ

Конкурс на посаду керівника ДП "Оператор ГТС" офіційно зупинено

Кабмін доручив провести перевірку всіх найбільших держпідприємств, зокрема у сфері енергетики та ОПК - Свириденко

Оформити заявку на 1 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" можна з 15 листопада - Свириденко

Сибіга: Активізація "пʼятої колони" зараз свідчить про те, що з Кремля пішла вказівка всіма способами "топити" особисто Зеленського

Обмеження електрики в п’ятницю також застосовуватиметься всю добу в більшості регіонів – "Укренерго"

ОСТАННЄ

Поки конкретики по кандидатурах на посаду глави Міненерго немає – Герус

Через проблеми з реєстрацією власності тисячі українців можуть втратити компенсацію — омбудсман

Мерц попросив Зеленського стримати потік молоді з України

Кабмін погодив залучення 100 млн євро гранту від Франції на відновлення інфраструктури у 2026-2027 роках

Україна має намір приєднатися до Комітету ОЕСР з питань політики регіонального розвитку

Зеленський в неділю відвідає Грецію

Окупанти атакували дроном Преображенку під Оріховом, загинули двоє чоловіків

Єрмак повідомив про повернення з ТОТ ще одного підлітка

Конкурс на посаду керівника ДП "Оператор ГТС" офіційно зупинено

Рух поїздів до Шостки та Павлограда відновиться після дозволу військових — "Укрзалізниця"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА