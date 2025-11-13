Україна має намір домовитися з Руандою про взаємне скасування віз для предʼявників диппаспортів

Кабінет міністрів схвалив проект угоди між урядами України та Республіки Руанда про взаємне скасування візових вимог для предʼявників дипломатичних паспортів.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у четвер.

Зокрема, положеннями угоди передбачається скасування візових вимог для вʼїзду і перебування громадян України та громадян Руанду - предʼявників дипломатичних паспортів на території держав сторін строком до 90 днів протягом 180 днів або на весь період акредитації.