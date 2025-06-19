Інтерфакс-Україна
Події
08:51 19.06.2025

США відновлюють візи для іноземних студентів

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США відновлюють візи для іноземних студентів

Державний департамент США оголосив про відновлення призупиненого раніше процесу видачі студентських віз для іноземців, водночас усі заявники тепер зобов’язані надати уряду доступ до своїх акаунтів у соціальних мережах, повідомляє АР.

У відомстві зазначили, що консульські працівники перевірятимуть публікації та повідомлення на предмет виявлення ворожого ставлення до США, її уряду, культури, інституцій чи засадничих принципів.

Студенти з Китаю, Індії, Мексики та Філіппін розмістили в соціальних мережах повідомлення про те, що вони відстежують сайти бронювання віз і уважно стежать за прес-брифінгами Держдепартаменту, щоб отримати будь-яку інформацію про те, коли може поновитися запис на прийом.

 

Теги: #студенти #візи #сша

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