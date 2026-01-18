Інтерфакс-Україна
00:17 18.01.2026

ЄС скликає в неділю екстрену нараду послів держав-членів - ЗМІ

Європейський союз проведе в неділю екстрену нараду послів держав-членів, повідомила агенція Reuters в суботу.

"Кіпр, який наразі головує в ЄС, заявив, що скликав екстрену зустріч послів 27 країн-членів союзу на неділю", - сказано в повідомленні Reuters.

Приводом стала заява президента США Дональда Трампа про запровадження 10% мит на товари з держав, які протидіють планам США заволодіти Гренландією.

З критикою цього наміру вже виступили Європейська рада, Європейська комісія, лідери Франції, Швеції, Фінляндії та Великої Британії.

Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/trump-vows-tariffs-eight-european-nations-over-greenland-2026-01-17/

Теги: #мита #нарада #єс #сша

