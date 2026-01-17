Інтерфакс-Україна
22:22 17.01.2026

Сили оборони відбили з початку доби 117 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 117 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 суботи.

"Російські загарбники завдали 66 авіаційних ударів, скинувши 163 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 3585 дронів-камікадзе та здійснили 2857 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 35 штурмових та наступальних дій. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/33900

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

