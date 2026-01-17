Інтерфакс-Україна
Події
19:32 17.01.2026

Дві людини постраждали в Сумах через атаку російського БпЛА

У Сумах дві людини зазнали поранень через атаку ворожого безпілотника, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

"Двом дорослим, які постраждали внаслідок удару, надана медична допомога. Одна особа – на амбулаторному лікуванні, деталі щодо іншої уточнюються", - написав він у Телеграмі.

За його словами, у трьох прилеглих багатоповерхових та одному приватному будинках ударом пошкоджено 25 вікон, на місці влучання працюють всі відповідні служби, задіяно 55 працівників та десять одиниць техніки.

 

