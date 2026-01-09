На Львівщині атаковано об’єкт критичної інфраструктури, у Львові було чути вибухи – влада

У Львівській області зазнав атаки об’єкт критичної інфраструктури, в місті під час оголошеної повітряної тривоги було чути серію вибухів.

"На Львівщині атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури. Більше інформації – згодом. Будь ласка, до відбою залишайтесь в укриттях", - зазначив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Телеграм.

Натомість мер Львова Андрій Садовий повідомив, що під час оголошеної повітряної тривоги у місті було чути серію вибухів: "Зараз зʼясовуємо, що саме відбулося, чи були це прильоти і в якому районі. Працюємо з усіма службами", - йдеться в повідомленні у Телеграм.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про можливість застосування балістичного озброєння.

