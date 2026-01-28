На Донеччині загинув працівник газової служби через атаку ворожого FPV - Шмигаль

Станом на ранок середи в Донецькій області внаслідок атаки ворожого FPV-дрона загинув працівник газової служби, повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками чергового засідання Штабу.

"Маємо й втрати серед енергетиків. Сьогодні вранці на Донеччині внаслідок атаки російського FPV-дрона загинув працівник газової служби", - написав Шмигаль в телеграмі.

За його словами, загиблий прямував на виклик, щоб відновити газопостачання людям.

Джерело: https://t.me/Denys_Smyhal/12218