19:28 24.12.2025

ЮНІСЕФ передав на Донеччину 14 генераторів та генераторних комплексів великої потужності – ОВА

Дитячий фонд ООН, UNICEF, передав підприємствам водозабезпечення Донецької області 14 генераторів і генераторних комплексів великої потужності (від 100 до 630 кВт), повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Незабаром фахівці почнуть монтаж обладнання, плануємо завершити роботи до кінця січня. Додатково встановимо 8 систем резервного живлення. У нинішніх умовах це реальний спосіб забезпечити безперервне водопостачання для громад, лікарень і родин Донеччини. Загальна вартість цієї партії допомоги — близько $500 тис. ЮНІСЕФ залишається одним із ключових партнерів у відновленні водопостачання в області", - написав він у Телеграмі.

Філашкін подякував ЮНІСЕФ за довіру, підтримку й солідарність із Донеччиною.

 

