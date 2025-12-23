Інтерфакс-Україна
Події
03:41 23.12.2025

Бійці Нацгвардії відбили механізований штурм росіян біля Добропілля

Українські сили оборони відбили черговий штурм російських військ у районі Добропілля, що у Донецькій області, повідомляє пресслужба Національної гвардії України.

"Вранці 22 грудня у смузі відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" було виявлено рух 4 ворожих колон у напрямку Добропілля. Під час штурму міста противник залучив 24 одиниці броньованої техніки", - йдеться в повідомленні.

За результатами бою знищено щонайменше чотири танки, ще уражено кілька одиниць бронетехніки.

За даними військових, унаслідок ударів було знищено: танки - 2 одиниці; танки у взаємодії з іншими підрозділами - 2 одиниці. Крім того, уражено: бойові броньовані машини - 6 одиниць; танки - 6 одиниць; бронетранспортер - 1 одиницю; квадроцикл - 1 одиницю; особовий склад - 4 військовослужбовці РФ.

"Значну роль у зупинці ворога відіграло мінування, здійснене дронами Lasar’s Group та інженерними підрозділами 1-го корпусу НГУ "Азов", - додали в Нацгвардії.

Наразі триває ліквідація особового складу противника, який брав участь у штурмі.

Джерело: https://t.me/ngu_war_for_peace/33580

Теги: #ворог #донецька #штурм

