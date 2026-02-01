Для проєкту "Сталеві союзники" зібрано $500 тис. на наземні роботизовані платформи для ЗСУ - Сибіга

Фото: https://www.facebook.com/story.php?

Міжнародна спільнота зібрала $500 тис. для проєкту "Сталеві союзники", ініційованого Міністерством закордонних справ України та UNITED24, завдяки чому українські військові найближчим часом отримають кілька десятків наземних роботизованих платформ, повідомляє міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Завдяки підтримці партнерів та друзів України по всьому світу ми зібрали $500 000 для "Сталевих союзників" - спільного збору коштів від @MFA_Ukraine та UNITED24", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому у соціальній мережі Х в неділю.

"Ці роботизовані платформи виконують найнебезпечніші завдання - евакуація поранених, доставка боєприпасів та вантажів, ведення розвідки та розмінування - не наражаючи солдатів на небезпеку", — зазначив Сибіга.

За його словами, за зібрані кошти вже найближчими тижнями українські військові на передовій отримають кілька десятків наземних роботизованих платформ.

Міністр закордонних справ України висловив подяку всім, хто долучився до ініціативи, підкресливши її важливість для підтримки України та порятунку життів на передовій.