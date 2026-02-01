Інтерфакс-Україна
Події
19:07 01.02.2026

Для проєкту "Сталеві союзники" зібрано $500 тис. на наземні роботизовані платформи для ЗСУ - Сибіга

1 хв читати
Для проєкту "Сталеві союзники" зібрано $500 тис. на наземні роботизовані платформи для ЗСУ - Сибіга
Фото: https://www.facebook.com/story.php?

Міжнародна спільнота зібрала $500 тис. для проєкту "Сталеві союзники", ініційованого Міністерством закордонних справ України та UNITED24, завдяки чому українські військові найближчим часом отримають кілька десятків наземних роботизованих платформ, повідомляє міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Завдяки підтримці партнерів та друзів України по всьому світу ми зібрали $500 000 для "Сталевих союзників" - спільного збору коштів від @MFA_Ukraine та UNITED24", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому у соціальній мережі Х в неділю.

"Ці роботизовані платформи виконують найнебезпечніші завдання - евакуація поранених, доставка боєприпасів та вантажів, ведення розвідки та розмінування - не наражаючи солдатів на небезпеку", — зазначив Сибіга.

За його словами, за зібрані кошти вже найближчими тижнями українські військові на передовій отримають кілька десятків наземних роботизованих платформ.

Міністр закордонних справ України висловив подяку всім, хто долучився до ініціативи, підкресливши її важливість для підтримки України та порятунку життів на передовій.

 

Теги: #допомога #зсу #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:31 31.01.2026
Сибіга обговорив із колегою із Ліхтенштейну потреби енергетичної системи України

Сибіга обговорив із колегою із Ліхтенштейну потреби енергетичної системи України

20:18 28.01.2026
Франція цього року додатково поставить літаки та ракети для ППО - Зеленський

Франція цього року додатково поставить літаки та ракети для ППО - Зеленський

19:48 28.01.2026
В Україну будуть надіслані генератори - Макрон після розмови з Зеленським

В Україну будуть надіслані генератори - Макрон після розмови з Зеленським

15:02 28.01.2026
Село Кутьківка Харківської області під повним контролем Сил оборони України - 16 АК

Село Кутьківка Харківської області під повним контролем Сил оборони України - 16 АК

13:30 28.01.2026
До МЗС викликали посла Угорщини, висловлено протест у зв’язку із нещодавніми заявами угорського керівництва

До МЗС викликали посла Угорщини, висловлено протест у зв’язку із нещодавніми заявами угорського керівництва

05:47 28.01.2026
Під час телефонної розмови Сибіга проінформував МЗС Панами про ситуацію на фронті

Під час телефонної розмови Сибіга проінформував МЗС Панами про ситуацію на фронті

00:38 28.01.2026
Партія генераторів ЄС піде на підтримку критичної інфраструктури 10 областей України - Мінрозвитку

Партія генераторів ЄС піде на підтримку критичної інфраструктури 10 областей України - Мінрозвитку

22:14 27.01.2026
Україна очікує прибуття чергової партії енергетичної допомоги від Словаччини та Молдови - Сибіга

Україна очікує прибуття чергової партії енергетичної допомоги від Словаччини та Молдови - Сибіга

19:07 27.01.2026
Сибіга заявив, що Зеленський готовий зустрітися з Путіним

Сибіга заявив, що Зеленський готовий зустрітися з Путіним

23:47 26.01.2026
МЗС України порадило італійському віцепрем'єру апелювати до Путіна щодо завершення війни

МЗС України порадило італійському віцепрем'єру апелювати до Путіна щодо завершення війни

ВАЖЛИВЕ

Команда України вирушить на тристоронні переговори в ОАЕ ввечері 2 лютого після підготовчої наради — Зеленський

Кількість загиблих шахтарів зросла до 15, постраждалих семеро - ДТЕК оновив свій допис

ДТЕК повідомляє про 13 загиблих та 8 поранених внаслідок атаки РФ на автобус шахтарів на Дніпропетровщині

Загинули 12 осіб, ще 7 постраждали через атаку ворожих БпЛА на Дніпропетровщині

Загинула жінка, ще одна дістала поранень у Слов'янську через ворожу атаку ФАБ-250

ОСТАННЄ

Україна розраховує на активність американської сторони щодо заходів деескалації — Зеленський

Команда України вирушить на тристоронні переговори в ОАЕ ввечері 2 лютого після підготовчої наради — Зеленський

Зеленський: Більш ніж 500 багатоквартирних будинків в Києві - без опалення

Свириденко: перші 10 тис. "Пакунків тепла" отримали мешканці найбільш постраждалих районів Києва та Київщини

"Укренерго" в понеділок застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Кількість загиблих шахтарів зросла до 15, постраждалих семеро - ДТЕК оновив свій допис

ДТЕК повідомляє про 13 загиблих та 8 поранених внаслідок атаки РФ на автобус шахтарів на Дніпропетровщині

Загинули 12 осіб, ще 7 постраждали через атаку ворожих БпЛА на Дніпропетровщині

Шмигаль: вночі завершився ремонт високовольтної лінії, що з’єднує Україну з Молдовою

Дві жінки постраждали внаслідок удару російського БпЛА по Хотімлі - Синєгубов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА