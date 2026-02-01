ДТЕК повідомляє про 13 загиблих та 8 поранених внаслідок атаки РФ на автобус шахтарів на Дніпропетровщині

Фото: https://t.me/dtek_ua

Кількість загиблих через ворожу атаку на автобус з шахтарями у Дніпропетровській області зросла до 13 людей, відомо про 8 поранених, повідомила енергокомпанія ДТЕК.

"Росія здійснила масштабну терористичну атаку на шахти ДТЕК на Дніпропетровщині. На даний момент відомо про 13 загиблих шахтарів. За попередньою інформацією, також 8 шахтарів поранено", йдеться у повідомленні ДТЕК у телеграм-каналі у неділю.

Зазначається, що "епіцентром став робочий автобус, що перевозив на Дніпропетровщині шахтарів з підприємства після зміни".

Раніше повідомлялося про 12 загиблих та 7 поранених.