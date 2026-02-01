Інтерфакс-Україна
17:46 01.02.2026

Загинули 12 осіб, ще 7 постраждали через атаку ворожих БпЛА на Дніпропетровщині

12 загиблих та 7 постраждалих внаслідок влучання російського БпЛА по автобусу, що перевозив шахтарів на Дніпропетровщині, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Ворог поцілив БпЛА поряд зі службовим автобусом одного з підприємств у Павлоградському районі. За попередньою інформацією, загинули 12 людей, ще 7 постраждали. Деталі зʼясовуємо", - написав він у телеграм-каналі у неділю.

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) також повідомила про подію.

Як повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у фейсбуці, "російські терористи атакували вуглевидобувне підприємство, а також автобус з працівниками шахти, який здійснював позмінний трансфер". Росіяни застосували 4 БПЛА типу "Шахед".

Повідомляється, що виникла пожежа, яку вогнеборці ліквідували.

Теги: #дніпропетровщина #постраждалі #загиблі #ганжа

