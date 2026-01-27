Інтерфакс-Україна
Події
07:11 27.01.2026

Кількість постраждалих внаслідок атаки ворожих дронів на Одесу зросла до 22 - МВА



Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки російських БпЛА на Одесу зросла до 22, повідомив начальник МВА Сергій Лисак у Телеграмі.

"Вночі ворог здійснив масовану атаку на Одесу ударними БпЛА. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкт інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, магазин та будівельний майданчик. Постраждало 22 людини, серед них 14 - легкого ступеня важкості, яким допомогу надано на місці. Усі екстрені служби працюють на місцях влучань з самої ночі. Розгорнуто оперативні штаби. Людям надається вся необхідна допомога", - написав Лисак у Телеграм-каналі станом на 07:03.

Джерело: https://t.me/odesacityofficial/51763

Теги: #постраждалі #одеса #атака #бпла

