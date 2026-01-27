Інтерфакс-Україна
Події
02:39 27.01.2026

Підтримка американцями міграційної політики Трампа рекордно впала – ЗМІ

1 хв читати

Схвалення громадянами США міграційної політики Трампа впало до рекордно низького рівня, повідомила агенція Reuters, посилаючись на результати опитування проведеного Reuters спільно з Ipsos (Ipsos Group — міжнародна дослідницька компанія ІФ-У).

"Опитування, проведене по всій країні з п'ятниці по неділю, зібрало відповіді до та після того, як імміграційні офіцери в суботу вбили другого громадянина США в Міннеаполісі під час зіткнень з протестувальниками через розгортання Трампом імміграційних агентів у містах по всій території США", - йдеться в повідомленні Reuters.

"Лише 39% американців схвалюють роботу Трампа в галузі імміграції, порівняно з 41% на початку цього місяця, тоді як 53% не схвалюють, як показало опитування. Імміграція була одним із яскравих моментів, які сприяли популярності Трампа впродовж тижня після його інавгурації в січні (2025 року – ІФ-У). У лютому 50% схвалювали, а 41% не схвалювали", - порівнює результати агенція.

"Схвалення міграційної політики президента США Дональда Трампа американцями впало до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому,.. причому більшість американців заявили, що його репресії щодо імміграції зайшли надто далеко", - сказано в повідомленні Reuters.

Джерело: https://www.reuters.com/world/us/trumps-immigration-approval-drops-record-low-reutersipsos-poll-finds-2026-01-26/

Теги: #опитування #трамп #міграція #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:26 26.01.2026
Снігова буря в США призвела до людських жертв, майже 1 млн клієнтів енергокомпаній залишилися без світла

Снігова буря в США призвела до людських жертв, майже 1 млн клієнтів енергокомпаній залишилися без світла

10:41 26.01.2026
77% європейців вважають, що Трамп не заслуговує на Нобелівську премію миру

77% європейців вважають, що Трамп не заслуговує на Нобелівську премію миру

10:29 26.01.2026
Користування електронними державними послугами за останній рік зросло з 55% до 59%

Користування електронними державними послугами за останній рік зросло з 55% до 59%

06:41 26.01.2026
У США розбився літак, на борту якого було 8 людей

У США розбився літак, на борту якого було 8 людей

23:19 25.01.2026
Трамп відповів на судовий позов через будівництво бальної зали

Трамп відповів на судовий позов через будівництво бальної зали

18:12 25.01.2026
Документ щодо гарантій безпеки від США готовий на 100% - Зеленський

Документ щодо гарантій безпеки від США готовий на 100% - Зеленський

17:14 25.01.2026
У США через негоду скасували понад 14 тис. авіарейсів

У США через негоду скасували понад 14 тис. авіарейсів

04:01 24.01.2026
Трамп анонсував зміцнення партнерства з Азербайджаном та укладення угоди з Арменією

Трамп анонсував зміцнення партнерства з Азербайджаном та укладення угоди з Арменією

23:49 23.01.2026
Трамп розкритикував Канаду через позицію щодо Гренландії та Китаю

Трамп розкритикував Канаду через позицію щодо Гренландії та Китаю

10:08 23.01.2026
Санду заявила, що не отримувала запрошення до "Ради миру", яку скликає Трамп

Санду заявила, що не отримувала запрошення до "Ради миру", яку скликає Трамп

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: 50 тис. російських втрат на місяць - це оптимальний рівень

Дрони вразили майже 820 тис. ворожих цілей за 2025 рік - Зеленський

Посол Франції про розміщення іноземних військ в Україні: Росія не має права диктувати умови суверенній країні

Постачання літаків Mirage для України продовжується - посол Франції

Посол Франції в Україні наголошує на важливості європейців за столом переговорів про мир в Україні

ОСТАННЄ

Одна людина постраждалда внаслідок атаки ворожих дронів на Одесу - МВА

Орбан у відповідь на промову Зеленського в Давосі розпорядився викликати в угорський МЗС посла України

Климпуш-Цинцадзе після засідання міжпарламентської ради Україна - НАТО: багато країн визнають, що питання вступу до Організації виключно компетенція Альянсу та Києва

МЗС України порадило італійському віцепрем'єру апелювати до Путіна щодо завершення війни

Вечірній ворожий удар по Харкову був комбінованим, він спричинив пошкодження об'єкта енергетичної інфраструктури - Синєгубов

Федоров про результати Армія дронів. Бонус: понад 240 тисяч окупантів було ліквідовано у 2025р.

Генерацію пошкоджених ТЕЦ у Києві замінять розподіленими джерелами - Шмигаль

Сили оборони відбили з початку доби 93 ворожі атаки - Генштаб

Генсек ООН заявив про виключний статус Ради Безпеки ООН в питаннях миру й безпеки

ДСНС попереджає про ожеледь та сніголавинну небезпеку у вівторок

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА