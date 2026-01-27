Підтримка американцями міграційної політики Трампа рекордно впала – ЗМІ

Схвалення громадянами США міграційної політики Трампа впало до рекордно низького рівня, повідомила агенція Reuters, посилаючись на результати опитування проведеного Reuters спільно з Ipsos (Ipsos Group — міжнародна дослідницька компанія ІФ-У).

"Опитування, проведене по всій країні з п'ятниці по неділю, зібрало відповіді до та після того, як імміграційні офіцери в суботу вбили другого громадянина США в Міннеаполісі під час зіткнень з протестувальниками через розгортання Трампом імміграційних агентів у містах по всій території США", - йдеться в повідомленні Reuters.

"Лише 39% американців схвалюють роботу Трампа в галузі імміграції, порівняно з 41% на початку цього місяця, тоді як 53% не схвалюють, як показало опитування. Імміграція була одним із яскравих моментів, які сприяли популярності Трампа впродовж тижня після його інавгурації в січні (2025 року – ІФ-У). У лютому 50% схвалювали, а 41% не схвалювали", - порівнює результати агенція.

"Схвалення міграційної політики президента США Дональда Трампа американцями впало до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому,.. причому більшість американців заявили, що його репресії щодо імміграції зайшли надто далеко", - сказано в повідомленні Reuters.

Джерело: https://www.reuters.com/world/us/trumps-immigration-approval-drops-record-low-reutersipsos-poll-finds-2026-01-26/