Інтерфакс-Україна
Події
17:14 25.01.2026

У США через негоду скасували понад 14 тис. авіарейсів

1 хв читати
У США через негоду скасували понад 14 тис. авіарейсів

Понад 14,1 тис. авіарейсів скасували в суботу та неділю в США через снігову бурю, повідомляють американські ЗМІ.

При цьому 10 тис. з цих рейсів були заплановані на неділю.

Негода стосується десятків штатів на півдні і на сході США. Так, у повідомленнях зазначається, що понад 670 тис. клієнтів вже залишилися без електрики через бурю.

У неділю буря найсильніше вдарить по сходу США, зокрема, по Вашингтону: столичний аеропорт скасував майже всі вильоти, урядові установи закриті.

Президент США Дональд Трамп у суботу назвав цю снігову бурю "історичною" і оголосив режим НС у деяких штатах.

Теги: #негода #сша #авіарейси

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:38 25.01.2026
Влада Міннесоти подала позов проти адміністрації Трампа у справі про смертельну стрілянину в Міннеаполісі - ЗМІ

Влада Міннесоти подала позов проти адміністрації Трампа у справі про смертельну стрілянину в Міннеаполісі - ЗМІ

07:00 25.01.2026
Американські гарантії безпеки для України є критично важливішими за європейські - ЗМІ

Американські гарантії безпеки для України є критично важливішими за європейські - ЗМІ

04:46 25.01.2026
Трамп заявив, що під час рейду на Мадуро США застосували секретну зброю "The Discombobulator"

Трамп заявив, що під час рейду на Мадуро США застосували секретну зброю "The Discombobulator"

00:32 25.01.2026
Американські чиновники допустили можливу зустріч Путіна та Зеленського після переговорів в Абу-Дабі -ЗМІ

Американські чиновники допустили можливу зустріч Путіна та Зеленського після переговорів в Абу-Дабі -ЗМІ

19:43 11.01.2026
Міська влада просить харків'ян обмежити пересування транспортом через негоду

Міська влада просить харків'ян обмежити пересування транспортом через негоду

10:10 11.01.2026
Негода суттєво ускладнює роботи з відновлення пошкоджених електромереж - Київська ОВА

Негода суттєво ускладнює роботи з відновлення пошкоджених електромереж - Київська ОВА

22:04 08.01.2026
На Київщині працюють 433 одиниці спецтехніки, без світла залишаються понад 142 тис. споживачів — ОВА

На Київщині працюють 433 одиниці спецтехніки, без світла залишаються понад 142 тис. споживачів — ОВА

18:14 08.01.2026
Комунальні служби Києва опрацьовують додаткові алгоритми реагування на значні похолодання в умовах загрози обстрілів

Комунальні служби Києва опрацьовують додаткові алгоритми реагування на значні похолодання в умовах загрози обстрілів

17:41 08.01.2026
Київщина готується до негоди: на дорогах понад 220 од. техніки, підготовлено 56 місць відстою транспорту, працюють пункти обігріву

Київщина готується до негоди: на дорогах понад 220 од. техніки, підготовлено 56 місць відстою транспорту, працюють пункти обігріву

15:09 08.01.2026
Рух вантажівок у Київській, Волинській, Львівській та Тернопільській областях обмежено превентивно – поліція

Рух вантажівок у Київській, Волинській, Львівській та Тернопільській областях обмежено превентивно – поліція

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Війна Росії проти України – це наслідки байдужості ключових держав світу

Зеленський: За тиждень Росія випустила понад 1,7 тис. дронів, 1,3 тис. авіабомб і 69 ракет

Ворог атакував двома балістичними ракетами і 102-ма БПЛА, зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 10 локаціях

Перемовини в Абу-Дабі були конструктивними, наступні зустрічі можуть відбутися наступного тижня – Зеленський

Перемовини України, США та РФ в Абу-Дабі завершилися – речниця секретаря РНБО

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив із Наусєдою та Навроцьким українську енергетику та ППО

Литва прагне, щоб Україна стала членом ЄС до 2030 року, – президент

Без тепла залишаються 1330 багатоповерхівок – мер Києва

Одна людина постраждала в Харкові через удар БпЛА

Петиція про розміщення у вестибюлях київського метро фандоматів для оплати проїзду через збір пластику не набрала необхідних голосів

Російський БпЛА влучив у багатоповерхівку поблизу ТЦ - мер Харкова

Петиція до Кабміну про забезпечення хворих на цукровий діабет сенсорами моніторингу рівня глюкози набрала 25 тис. голосів

Зеленський: Війна Росії проти України – це наслідки байдужості ключових держав світу

Європа має обрати свободу або залежність, зволікання має наслідки – Зеленський

Слідом за фудтраками з гарячими напоями Трійка планує запустити стаціонарні пункти незламності для киян

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА