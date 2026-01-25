У США через негоду скасували понад 14 тис. авіарейсів

Понад 14,1 тис. авіарейсів скасували в суботу та неділю в США через снігову бурю, повідомляють американські ЗМІ.

При цьому 10 тис. з цих рейсів були заплановані на неділю.

Негода стосується десятків штатів на півдні і на сході США. Так, у повідомленнях зазначається, що понад 670 тис. клієнтів вже залишилися без електрики через бурю.

У неділю буря найсильніше вдарить по сходу США, зокрема, по Вашингтону: столичний аеропорт скасував майже всі вильоти, урядові установи закриті.

Президент США Дональд Трамп у суботу назвав цю снігову бурю "історичною" і оголосив режим НС у деяких штатах.