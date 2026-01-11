Інтерфакс-Україна
19:43 11.01.2026

Міська влада просить харків'ян обмежити пересування транспортом через негоду

Міська влада просить харків'ян обмежити пересування транспортом через негоду
Міська влада просить закликає харків'ян за можливості обмежити пересування транспортом та не залишати припарковані автомобілі вздовж доріг, у дворах і на узбіччях у зв’язку з інтенсивним снігопадом.

"Це дозволить комунальним службам безперешкодно завершити роботи з прибирання після негоди. Через значний снігопад ускладнено дорожній рух і видимість, що створює додаткові ризики для водіїв і пішоходів. Фахівці працюють у посиленому режимі з залученням спецтехніки для оперативного усунення наслідків негоди", - повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

За інформацією Харківського регіонального центра з гідрометеорології, станом на 14:00 у місті було зафіксовано 7 мм опадів. Цей показник перебуває в межах критерію значного снігу. Сильний снігопад очікується орієнтовно до 22:00-23:00.

 

