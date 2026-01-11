Міська влада просить харків'ян обмежити пересування транспортом через негоду

Фото: https://t.me/citykharkivua

Міська влада просить закликає харків'ян за можливості обмежити пересування транспортом та не залишати припарковані автомобілі вздовж доріг, у дворах і на узбіччях у зв’язку з інтенсивним снігопадом.

"Це дозволить комунальним службам безперешкодно завершити роботи з прибирання після негоди. Через значний снігопад ускладнено дорожній рух і видимість, що створює додаткові ризики для водіїв і пішоходів. Фахівці працюють у посиленому режимі з залученням спецтехніки для оперативного усунення наслідків негоди", - повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

За інформацією Харківського регіонального центра з гідрометеорології, станом на 14:00 у місті було зафіксовано 7 мм опадів. Цей показник перебуває в межах критерію значного снігу. Сильний снігопад очікується орієнтовно до 22:00-23:00.