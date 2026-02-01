Інтерфакс-Україна
Події
12:55 01.02.2026

У Генштабі ЗСУ повідомили про ураження ремонтної бази, пунктів управління БпЛА та інших військових об’єктів ворога

1 хв читати
У Генштабі ЗСУ повідомили про ураження ремонтної бази, пунктів управління БпЛА та інших військових об’єктів ворога
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Сили оборони України у ніч проти неділі, 1 лютого, уразили ремонтну базу, пункти управління БпЛА та інші військові об’єкти противника: на ТОТ Запорізької та Донецької областей, а також в Курській та Брянській областях РФ, повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

"У межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора, в ніч на 1 лютого підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці військових об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях України та території РФ", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у телеграм-каналі у неділю.

Так, на ТОТ Запорізької області, в районі н.п. Розівка, уражено ремонтну базу підрозділу зі складу інженерно-саперного полку окупантів. У Донецькій області, в районі міста Мирноград, здійснено ураження пункту управління БпЛА ворога, командно-спостережного пункту роти, а також зосередження живої сили противника.

Крім того, у суботу, 31 січня, підрозділи Сил оборони України завдали ураження по пункту управління БпЛА противника в районі н.п. Нєкісліца Курської області РФ. Також зафіксовано влучання по зосередженню живої сили противника в районі Троєбортного Брянської області РФ.

Зазначається, що втрати окупантів та масштаби збитків уточнюються.

Теги: #ураження #генштаб #система #противник

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:26 01.02.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 591 ворожу ціль

Сили безпілотних систем уразили за добу 591 ворожу ціль

22:05 31.01.2026
Сили оборони відбили з початку доби 303 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 303 ворожі атаки - Генштаб

02:14 31.01.2026
Сили оборони відбили з початку доби 157 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 157 ворожих атак - Генштаб

11:53 30.01.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено ЗРК "Оса" та низку логістичних об’єктів російських окупантів на ТОТ Запорізької області

Генштаб ЗСУ: Уражено ЗРК "Оса" та низку логістичних об’єктів російських окупантів на ТОТ Запорізької області

08:32 30.01.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 902 ворожі цілі

Сили безпілотних систем уразили за добу 902 ворожі цілі

06:36 30.01.2026
Окупанти втратили впродовж доби 1310 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1310 військовослужбовців - Генштаб

22:08 29.01.2026
Сили оборони відбили з початку доби 268 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 268 ворожих атак - Генштаб

12:34 29.01.2026
Генштаб повідомляє про ураження РЛС та пунктів управління БпЛА противника на ТОТ України

Генштаб повідомляє про ураження РЛС та пунктів управління БпЛА противника на ТОТ України

12:15 28.01.2026
У Генштабі ЗСУ повідомили про ураження складу та пункту управління БпЛА ворога

У Генштабі ЗСУ повідомили про ураження складу та пункту управління БпЛА ворога

15:51 27.01.2026
У Генштабі повідомили про ураження об'єкту ППО ворога

У Генштабі повідомили про ураження об'єкту ППО ворога

ВАЖЛИВЕ

Вночі 2 лютого температура знизиться до 18-23° морозу, у північній частині та на Харківщині 22-27°, місцями 30° - Укргідрометцентр

Кількість постраждалих у половому будинку в Запоріжжі зросла до шести осіб - ОВА

Зеленський: наступні тристоронні зустрічі щодо досягнення миру в Україні призначено на 4 та 5 лютого в Абу-Дабі

Маск про несанкціоноване використання Starlink на російських ударних БпЛА: Схоже, заходи, яких ми вжили дали результат

Укрзалізниця повідомила про ситуацію із залізничним сполученням в небезпечних районах

ОСТАННЄ

Три жінки отримали травми через атаку БпЛА на пологовий у Запоріжжі — ДСНС

Рішення Верховного Суду "не містить жодних приписів щодо припинення поховань, закриття чи перенесення Національного військового меморіального кладовища" – ДУ "НВМК"

Вночі 2 лютого температура знизиться до 18-23° морозу, у північній частині та на Харківщині 22-27°, місцями 30° - Укргідрометцентр

Кількість постраждалих у половому будинку в Запоріжжі зросла до шести осіб - ОВА

Гетманцев выступает за увольнение директора ГУ "НВМК" Пронюткина

Гетманцев виступає за звільнення директора ДУ "НВМК" Пронюткіна

Зеленський: наступні тристоронні зустрічі щодо досягнення миру в Україні призначено на 4 та 5 лютого в Абу-Дабі

РФ вдарила по пологовому будинку Запоріжжя, попередньо, вже двоє постраждалих

1-й корпус НГУ "Азов" заявив про незгоду із судовим рішенням, яке визнає незаконною передачу земель для НВМК

У Вінниці невідомий влаштував стрілянину по групі оповіщення ТЦК та СП

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА