У Генштабі ЗСУ повідомили про ураження ремонтної бази, пунктів управління БпЛА та інших військових об’єктів ворога

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Сили оборони України у ніч проти неділі, 1 лютого, уразили ремонтну базу, пункти управління БпЛА та інші військові об’єкти противника: на ТОТ Запорізької та Донецької областей, а також в Курській та Брянській областях РФ, повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

"У межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора, в ніч на 1 лютого підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці військових об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях України та території РФ", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у телеграм-каналі у неділю.

Так, на ТОТ Запорізької області, в районі н.п. Розівка, уражено ремонтну базу підрозділу зі складу інженерно-саперного полку окупантів. У Донецькій області, в районі міста Мирноград, здійснено ураження пункту управління БпЛА ворога, командно-спостережного пункту роти, а також зосередження живої сили противника.

Крім того, у суботу, 31 січня, підрозділи Сил оборони України завдали ураження по пункту управління БпЛА противника в районі н.п. Нєкісліца Курської області РФ. Також зафіксовано влучання по зосередженню живої сили противника в районі Троєбортного Брянської області РФ.

Зазначається, що втрати окупантів та масштаби збитків уточнюються.