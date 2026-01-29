Інтерфакс-Україна
Події
12:34 29.01.2026

Генштаб повідомляє про ураження РЛС та пунктів управління БпЛА противника на ТОТ України

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє про ураження радіолокаційної станції противника 1Л119 "Небо-СВУ" на тимчасово окупованої території Луганській області та про ураження низки ворожих пунктів управління безпілотниками та складу боєприпасів.

"Завдяки злагодженим діям Сил оборони України, в рамках зниження можливостей ППО противника, у районі тимчасово окупованої Лимарівки у Луганській області уражено радіолокаційну станцію 1Л119 "Небо-СВУ". Орієнтовна вартість такої станції становить близько $100 млн", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Генштабу ЗСУ.

Також повідомляється про ураження низки пунктів управління безпілотниками, зокрема, у районах тимчасово окупованих населених пунктів Солодке, Рівнопілля та Новогригорівка (Запорізька обл.), а також ще один — у районі Підстепного (ТОТ Херсонської обл.).

"Крім того, з метою підриву наступального потенціалу окупантів, уражено склад боєприпасів у районі тимчасово окупованої Василівки (Запорізька область)", - додали у Генштабі.

Влучання зафіксовані, масштаби втрат ворога уточнюються.

Теги: #генштаб #рлс #рф #ураження

