13:43 29.01.2026

США та Україні бракує чіткого бачення гарантій безпеки — голова євроінтеграційного комітету Ради

Вашингтон і Київ не мають реального розуміння щодо гарантій безпеки для України, вважає голова комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

"Ми з колегами з U4U (United for Ukraine) - неформальної мережі парламентарів з різних країн ЄС та Європарламенту, які з 2022 року підтримують Україну, здійснили вже далеко не перший адвокаційний візит. Останній був до Вашингтона і Чикаго разом з колегами з Литви, Польщі, Фінляндії, Швеції, Німеччини та Іспанії. Наші зустрічі у Вашингтоні з конгресменами та сенаторами, у Білому домі, аналітичних центрах, на жаль, говорять про те, що реальних обговорень і реального розуміння того, як можуть виглядати гарантії безпеки для України немає в Конгресі, так само як і в українському парламенті", - розповіла Климпуш-Цинцадзе агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами народної депутатки, на сьогодні точно зрозуміло, що США не розглядають розміщення своїх військ в Україні чи якогось іншого радикального втручання як гарантію безпеки й "тому досить складно говорити про те, що президент вважає 100-відсотково узгодженим двостороннім планом гарантій безпеки з боку США".

Климпуш-Цинцадзе зазначила, що якщо йдеться про моніторинг Сполученими Штатами умовної лінії розмежування, чи надання США доступу Україні до розвідувальної інформації, чи продаж зброї для України – "це, звичайно, дуже важливі елементи нашої спроможності захищатися, але це точно не є гарантією нашої безпеки". Климпуш-Цинцадзе підкреслила, що хотілося б сподіватися, що йдеться про щось потужніше, дієвіше, що дійсно може стати стримуючим фактором для майбутніх російських атак.

"Але уся ця конструкція і переговорні треки виглядають достатньо сюрреалістичними з точки зору того, що насамперед ми мали б добитися режиму припинення вогню, а потім уже проводити перемовини. Це розуміють окремі наші співрозмовники в США, але це поодинокі голоси. Розраховувати найближчим часом на якісь зміни в політиці США в цьому питанні не доводиться. Тим більше, що зацікавленість американських візаві в "більш продуктивних відносинах з росією" теж звучала на окремих зустрічах в США", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Водночас голова комітету наголосила, що разом із тим є багато середовищ і особистостей, які готові включатися в адвокацію тиску на Росію у вигляді санкцій і додаткової допомоги Україні.

"Саме про це ми вели розмову із громадами діаспорян із центрально-європейських країн, зокрема з литовською і польською спільнотою, які готові взаємодіяти з українцями, які в Чикаго є достатньо організованими і націленими на подальшу роботу з підтримки України", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

