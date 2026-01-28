Віткофф та Кушнер не братимуть участі в наступному раунді українсько-російських переговорів – Рубіо

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер не будуть присутні на наступному раунді переговорів між Україною та РФ, заявив державний секретар США Марко Рубіо.

"Наприкінці минулого тижня в ОАЕ відбулася зустріч, яка, як мені здається, вперше за багато років мала тристоронній характер і включала присутність США. Там були Джаред і Стів Віткофф, а також представники Росії та України. Цього тижня вони збираються продовжити переговори, цього разу у двосторонньому форматі. Присутність США можлива, але це будуть не Стів і Джаред", - заявив Рубіо на слуханні в комітеті закордонних справ Сенату США в середу.

Він додав, що наразі лишається невирішеним територіальне питання.

"Я думаю, що залишився один пункт, який ви всі знаєте, і це територіальні претензії, зокрема, територіальні претензії на Донецьк. І я знаю, що йде активна робота, щоб спробувати з’ясувати, чи не можна узгодити погляди обох сторін щодо цього. Це міст, який ми ще не переходили. Це прогалина. Але принаймні ми змогли звузити коло проблеми до однієї центральної", - наголосив Рубіо.

Наступний раунд переговорів відбудеться, як очікується, 1 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ).