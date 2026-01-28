Інтерфакс-Україна
Події
21:52 28.01.2026

Кабмін забезпечить дітей з інвалідністю зарядними станціями та спростив встановлення СЕС

2 хв читати

Кабінет міністрів України в середу ухвалив додаткові рішення щодо надання портативних зарядних станцій для дітей з інвалідністю, а також спростив процедури встановлення сонячних електростанцій на будівлях, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Провели енергетичний Кабмін і ухвалили додатковий пакет рішень для підтримки людей і бізнесу в умовах обмеженого енергопостачання", - написала вона в телеграмі.

Зокрема, Уряд надасть 10 тисяч портативних зарядних станцій для дітей з інвалідністю

"Уряд ухвалив рішення для розподілу коштів Фонду декарбонізації на закупівлі 10 тисяч портативних зарядних станцій орієнтовною ємністю 2 кВт год для дітей з інвалідністю підгрупи А", - зазначила прем'єрка.

За її словами, Кабмін змінив порядок використання коштів Державного фонду декарбонізації, щоб підтримати дітей з інвалідністю підгрупи А під час енергетичної кризи. Фонд закупить і доставить 10 000 портативних зарядних станцій ємністю близько 2 кВт год.

"Це забезпечить живлення для життєво необхідних медичних і реабілітаційних пристроїв під час тривалих відключень електроенергії", - переконана Свириденко.

Прем'єрка додала, що розподілом портативних зарядних станцій займатиметься Мінсоцполітики.

Крім того, Кабмін спростив процедури встановлення сонячних електростанцій на будівлях.

"Раніше встановлення сонячних систем трактувалося як реконструкція або капітальний ремонт. Уряд спростив правила встановлення і виключив ці роботи з переліку тих, що потребують спеціальних документів", - написала Свириденко.

Встановлення сонячних електростанцій на дахах та фасадах відтепер здійснюється на підставі звіту про технічне обстеження будівлі. Потреби у додаткових дозвільних або реєстраційних процедур від органів державного архітектурно-будівельного контролю немає, наголосила вона.

Джерело: https://t.me/svyrydenkoy/1467

https://t.me/svyrydenkoy/1470

Теги: #кабмін #додаткові #рішення

