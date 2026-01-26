Інтерфакс-Україна
Економіка
21:10 26.01.2026

Україна подовжила обмеження імпорту сталевих прутів з Білорусі та Молдови та почала розслідування щодо сталевих труб з Туреччини

Україна подовжує ще на п’ять років дію антидемпінгових заходів щодо імпорту сталевих прутів з Білорусі та Молдови, а також у відповідь на скарги найбільших українських металургійних виробників починає антидемпінгове розслідування щодо імпорту сталевих труб з Туреччини та імпорту систем зрошення з низки країн.

Як повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев у Facebook, таке рішення прийняла очолювана ним оновлена Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) на засіданні у понеділок.

Соболев наголосив, що також був виявлений та перекритий канал, через який продукція китайських металовиробників потрапляла в Україну під виглядом малайзійської, уникаючи сплати мит.

"Розслідування довело факти підробки сертифікатів походження. Тож тепер антидемпінгові мита, які діяли проти Китаю, будуть застосовуватись і до імпорту з Малайзії", – зазначив міністр.

За його словами, по усіх антидемпінгових заходах Україна діє за чіткою процедурою СОТ та виключно в національних інтересах.

 

