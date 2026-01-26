Інтерфакс-Україна
Економіка
12:47 26.01.2026

Укрексімбанк закриє центральне відділення у Києві та підрозділи у Тернополі й Чернівцях

2 хв читати
Укрексімбанк закриє центральне відділення у Києві та підрозділи у Тернополі й Чернівцях

Правління державного Укрексімбанку ухвалило рішення про закриття центрального відділення у Києві, а також філій банку у Тернополі та Чернівцях, водночас у Луцьку, Рівному та Хмельницькому на базі філій буде утворено представництва.

Згідно із повідомленням банку у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), рішення прийнято 21 січня 2026 року у межах трансформації регіональної мережі та для поліпшення операційної ефективності. Останнім робочим днем зазначених підрозділів визначено 27 квітня 2026 року.

За інформацією банку, центральне відділення у Києві (вул.Німецька, 5), філія у Тернополі (вул.Митрополита Шептицького, 21) та філія у Чернівцях (вул.Головна, 183) обслуговують клієнтів корпоративного та середнього бізнесу, муніципалітетів і комунального сектору, а також роздрібних клієнтів.

Окремими рішеннями правління ухвалило рішення про припинення діяльності філій у Луцьку (вул.Богдана Хмельницького, 5), Рівному (вул.Соборна, 2) та Хмельницькому (вул.Прибузька, 14/1) та утворення на їхній базі представництв, першим робочим днем яких визначено 28 квітня 2026 року.

Зазначається, що представництва здійснюватимуть інформаційно-презентаційну діяльність, надаватимуть консультації та інформаційну підтримку клієнтам щодо можливості співробітництва з діловими та фінансовими колами.

За даними Нацбанку, на 1 грудня 2025 року Укрексімбанк за розміром активів (287,25 млрд грн) посідав третє місце серед 60 банків України, а його прибуток за 11 місяців становив 8,45 млрд грн. Кількість підрозділів банку на 1 жовтня 2025 року становила 37. 

Теги: #укрексімбанк

