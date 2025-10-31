Ощадбанк та Укрексімбанк тимчасово закрили торговельно-офісний комплекс Gulliver, звинувачують ексвласника

Консорціум державних Ощадбанку (80%) та Укрексімбанку (20%), який 26 липня отримав права власності на торговельно-офісний комплекс (ТОК) Gulliver, ухвалив рішення тимчасово закрити комплекс з 22:00 30 жовтня 2025.

"Мета цього кроку – безпека відвідувачів та представників орендарів комплексу, а також гарантоване уникнення аварій та техногенних загроз, які можуть бути спричинені колишнім власником об’єкта", – зазначається у заяві Ощадбанка у п’ятницю.

"Про дату і час відновлення роботи комплексу в разі його закриття буде повідомлено додатково – це відбудеться одразу після стабілізації ситуації", – йдеться в заяві.

Згідно з нею, таке рішення викликано тим, що представники колишнього власника (ТОВ "Три О") всіма способами саботують передавання банкам ефективного управління комплексом.