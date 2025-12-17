Інтерфакс-Україна
Економіка
11:01 17.12.2025

Ощадбанк уклав з "Кернелом" кредитні угоди на $77 млн

2 хв читати
Ощадбанк уклав з "Кернелом" кредитні угоди на $77 млн

Державний Ощадбанк уклав із підприємствами, що входять до групи компаній "Кернел", низку кредитних угод на загальну суму $77 млн, що, за даними банку, є найбільшим обсягом кредитування приватного бізнесу серед українських банків у 2025 році.

"Розвиток експортного аграрного потенціалу України є важливим аспектом зміцнення економіки держави, це основний напрям бізнесу "Кернел" і один із пріоритетів для Ощаду", – наголосив заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес, Юрій Каціон у Facebook.

Як повідомив банк у пресрелізі, майже половина обсягу кредитування може бути спрямована на інвестиційні потреби: це невідновлювані кредитні лінії на $36,7 млн строком на сім років.

Зазначається, що кошти також можуть бути використані на оновлення парку агротехніки та обладнання для забезпечення безперебійної обробки сільськогосподарських земель, а також на фінансування та рефінансування капітальних витрат, пов'язаних із реконструкцією зернового терміналу "Трансбалктермінал" (Чорноморськ), пошкодженого внаслідок російської ракетної атаки у 2023 році.

Ще однією особливістю угоди є право позичальника протягом дії договору здійснювати вибірку всього обсягу кредитного ліміту в сумі $77 млн на поповнення обігових коштів за умови зменшення лімітів, наданих на інвестиційне кредитування, вказав банк.

Уточнюється, що поповнення обігових коштів може здійснюватися компаніями групи, зокрема, для закупівлі зерна, добрив, засобів захисту рослин, пально-мастильних матеріалів, інших товарів, робіт і послуг.

Агрохолдинг "Кернел" до війни займав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%). Є одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні. Крім того, займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

"Кернел" у 2025 фінансовому році (ФР, липень 2024р – червень 2025 року) отримав $238 млн чистого прибутку, що на 42% більше за 2024ФР. Консолідована виручка "Кернел" у 2025ФР сягнула $4,115 млрд, збільшившись на 15% порівняно з попереднім фінроком.

Боргові зобов’язання компанії на кінець вересня складали $726 млн, у тому числі банківські кредитні лінії – $104,5 млн порівняно із $146,7 млн на початок року.

Як повідомлялося, за жовтень 2025 року кредитний портфель корпоративного сегмента Ощадбанку зріс на 2,6%, або на 26,9 млрд грн – до 970,1 млрд грн. Гривневі кредити бізнесу додали 1,7%, або 11,5 млрд грн, досягнувши 689,7 млрд грн, тим часом валютні збільшилися на 4,2%, або на $267 млн – до $6,68 млрд.

Згідно з даними НБУ, на початок листопада цього року Ощадбанк з загальними активами 456,23 млрд грн був другим за цим показником серед 60 банків.

Теги: #ощадбанк #кредитні_угоди #кернел

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:41 12.12.2025
ТОК Gulliver частково відновив роботу

ТОК Gulliver частково відновив роботу

11:29 08.12.2025
Ощадбанк відкрив перший бізнес-хаб у Києві

Ощадбанк відкрив перший бізнес-хаб у Києві

15:56 02.12.2025
Торговельні площі першого та мінус першого поверхів ТОК "Gulliver" відкриють з 12 грудня 2025 року

Торговельні площі першого та мінус першого поверхів ТОК "Gulliver" відкриють з 12 грудня 2025 року

13:15 27.11.2025
ОЩАДлива енергетика: як виробник стільниць і фасадів з Небелиці економить з власною СЕС та думає про другу

ОЩАДлива енергетика: як виробник стільниць і фасадів з Небелиці економить з власною СЕС та думає про другу

15:51 26.11.2025
Ощадбанк у жовтні збільшив портфель кредитів юрособам на 4,2 млрд грн

Ощадбанк у жовтні збільшив портфель кредитів юрособам на 4,2 млрд грн

18:55 13.10.2025
"Кернел" планує побудувати найбільшу СЕС на заході України потужністю 250 МВт

"Кернел" планує побудувати найбільшу СЕС на заході України потужністю 250 МВт

19:36 05.10.2025
"Кернел" у 2025ФР збільшив чистий прибуток на 42%, у 2026р відновить "ТрансБалкТермінал" та розвиватиме ВДЕ

"Кернел" у 2025ФР збільшив чистий прибуток на 42%, у 2026р відновить "ТрансБалкТермінал" та розвиватиме ВДЕ

16:13 02.07.2025
Ощадбанк надав муніципалітетам майже 3 млрд грн з початку повномасштабної війни

Ощадбанк надав муніципалітетам майже 3 млрд грн з початку повномасштабної війни

09:14 03.06.2025
"Кернел" у III кв.-2025ФР зменшив чистий прибуток в 2,5 рази

"Кернел" у III кв.-2025ФР зменшив чистий прибуток в 2,5 рази

17:04 15.05.2025
АМКУ дозволив "Кернелу" придбати акції агрохолдингу "ІМК" упродовж року

АМКУ дозволив "Кернелу" придбати акції агрохолдингу "ІМК" упродовж року

ВАЖЛИВЕ

Знайдено можливість вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності - Свириденко

Офіційний курс гривні до євро послабився до історичного мінімуму 49,6549 грн/EUR1

Мінекономіки оцінює зростання ВВП України в листопаді на рівні 5,3% проти 2,3% у жовтні

НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15,5%

Держгенонадра реалізувала "ГБЛ-1" Козицького та Карела Острівську нафтогазову площу з перевищенням ціни в 5,5 раза

ОСТАННЄ

Офіційний курс гривні до євро послабився до історичного мінімуму 49,6684 грн/EUR1

У Раді коаліції озвучили варіант ухвалення закону про SEPA з відкладеним набуттям чинності

"Укрнафта" спільно з "Повернись живим" реалізували спільні проєкти допомоги війську на 1,3 млрд грн

Знайдено можливість вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності - Свириденко

Воєнний стан не звільняє державу від сплати пені за затримку відшкодування ПДВ — КАС ВС

Попит на легкові авто з Китаю в Україні у листопаді зріс майже уп'ятеро - "УкрАвтопром"

Новорічний стіл українців за рік подорожчав на 10% - до 3980 грн - науковці

Уже 300 тис. українців активували програму "3000 км Україною" від УЗ, оформлено понад 24 тис. квитків - Свириденко

Понад 410 тис. заявок подано на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій, завтра останній день подачі - Свириденко

"Нова пошта " закриває останнє відділення у Святогірську на Донеччині через безпекову ситуацію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА