Ощадбанк уклав з "Кернелом" кредитні угоди на $77 млн

Державний Ощадбанк уклав із підприємствами, що входять до групи компаній "Кернел", низку кредитних угод на загальну суму $77 млн, що, за даними банку, є найбільшим обсягом кредитування приватного бізнесу серед українських банків у 2025 році.

"Розвиток експортного аграрного потенціалу України є важливим аспектом зміцнення економіки держави, це основний напрям бізнесу "Кернел" і один із пріоритетів для Ощаду", – наголосив заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес, Юрій Каціон у Facebook.

Як повідомив банк у пресрелізі, майже половина обсягу кредитування може бути спрямована на інвестиційні потреби: це невідновлювані кредитні лінії на $36,7 млн строком на сім років.

Зазначається, що кошти також можуть бути використані на оновлення парку агротехніки та обладнання для забезпечення безперебійної обробки сільськогосподарських земель, а також на фінансування та рефінансування капітальних витрат, пов'язаних із реконструкцією зернового терміналу "Трансбалктермінал" (Чорноморськ), пошкодженого внаслідок російської ракетної атаки у 2023 році.

Ще однією особливістю угоди є право позичальника протягом дії договору здійснювати вибірку всього обсягу кредитного ліміту в сумі $77 млн на поповнення обігових коштів за умови зменшення лімітів, наданих на інвестиційне кредитування, вказав банк.

Уточнюється, що поповнення обігових коштів може здійснюватися компаніями групи, зокрема, для закупівлі зерна, добрив, засобів захисту рослин, пально-мастильних матеріалів, інших товарів, робіт і послуг.

Агрохолдинг "Кернел" до війни займав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%). Є одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні. Крім того, займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

"Кернел" у 2025 фінансовому році (ФР, липень 2024р – червень 2025 року) отримав $238 млн чистого прибутку, що на 42% більше за 2024ФР. Консолідована виручка "Кернел" у 2025ФР сягнула $4,115 млрд, збільшившись на 15% порівняно з попереднім фінроком.

Боргові зобов’язання компанії на кінець вересня складали $726 млн, у тому числі банківські кредитні лінії – $104,5 млн порівняно із $146,7 млн на початок року.

Як повідомлялося, за жовтень 2025 року кредитний портфель корпоративного сегмента Ощадбанку зріс на 2,6%, або на 26,9 млрд грн – до 970,1 млрд грн. Гривневі кредити бізнесу додали 1,7%, або 11,5 млрд грн, досягнувши 689,7 млрд грн, тим часом валютні збільшилися на 4,2%, або на $267 млн – до $6,68 млрд.

Згідно з даними НБУ, на початок листопада цього року Ощадбанк з загальними активами 456,23 млрд грн був другим за цим показником серед 60 банків.