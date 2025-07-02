Інтерфакс-Україна
Економіка
16:13 02.07.2025

Ощадбанк надав муніципалітетам майже 3 млрд грн з початку повномасштабної війни

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Ощадбанк надав муніципалітетам майже 3 млрд грн з початку повномасштабної війни

Державний Ощадбанк (Київ) з початку повномасштабного вторгнення уклав кредитні угоди з українськими муніципалітетами на суму близько 3 млрд грн, заявив директор департаменту розвитку та підтримки корпоративного бізнесу Ощадбанку Євген М’ячин.

"Ощадбанк продовжує зберігати лідерство у фінансуванні муніципалітетів. У поточному році ми вже уклали кредитні угоди з громадами майже на 1 млрд грн", – сказав М’ячин під час виступу на конференції "Посилення енергоспроможності громад".

За його словами, станом на 1 травня 2025 року Ощадбанк утримує 57% ринку за обсягом кредитного портфеля серед українських банків.

Зазначається, що якщо раніше муніципалітети здебільшого спрямовували кредитні кошти на ремонт і модернізацію соціальної інфраструктури, то нині дедалі частіше інвестують у проєкти, які забезпечують економічний ефект для громади.

"З останніх кейсів – це будівництво сміттєпереробного заводу, біогазової станції, енергетичні об’єкти: когенераційні установки, сонячні електростанції, підстанції тощо", – додав М’ячин.

Як повідомлялось,  наприкінці 2024 року Ощадбанк заявляв про інвестиційну кредитну угоду зі Львовом на суму 840 млн грн, переважна частина коштів якої піде на добудову сміттєпереробного заводу з потужністю переробляти понад 250 тис. тон сміття за рік.

Запуск заводу додасть ще 2,5% до обсягу твердих побутових відходів, що перероблятимуться в Україні.

"Львів є показовим прикладом серед муніципалітетів у використанні всіх можливих фінансових інструментів для відновлення і розбудови міста, і ми раді нашому партнерству", - розповів Юрій Каціон, заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес про досвід співпраці банку зі Львівською міською радою.

Теги: #ощадбанк #муніципалітети #кредитні_угоди

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