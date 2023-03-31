Економіка

13:50 31.03.2023

18 муніципалітетів проєкту "Мери за економічне зростання" в Україні та Молдові отримають допомогу в рамках грантової програми ЄС

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18 муніципалітетів проєкту "Мери за економічне зростання" в Україні та Молдові отримають допомогу в рамках грантової програми ЄС

Європейська Комісія та Програма розвитку ООН (ПРООН) оголосили про відбір 18 муніципалітетів з України та Молдови за результатами конкурсу на реалізацію місцевих ініціатив, спрямованих на відновлення місцевої економіки, що відбувався в межах грантової Програми ЄС з реагування та оновлення.

Як повідомляє пресслужба ПРООН у п'ятницю, програма спрямована на ревіталізацію та підтримку міст і територіальних громад, які постраждали внаслідок війни РФ проти України.

У рамках лота №1 "Негайне реагування та відновлення" було відібрано сім міст: Чортків Тернопільської області, Глухів Сумської області, Кам'янець-Подільський і Славута Хмельницької області, Велика Олександрівка Херсонської області, а також Керпень та Волінтір у Молдові.

У рамках лота №2 "Відновлення та планування майбутнього" було відібрано 11 міст: Буча Київської області, Ніжин Чернігівської області, Нова Каховка Херсонської області, Славутич Київської області, Великі Лучки Закарпатської області, Вознесенськ Миколаївської області, обласні центри Чернівці та Харків, а також міста Копчак, Чимішлія та Дрокія в Молдові.

Нова фінансова програма для Молдови та України на загальну суму EUR1,8 млн передбачає підтримку міських рад і територіальних громад, які є членами мережі "Мери за економічне зростання" (M4EG) у Молдові та Україні. 70% грантового компонента буде надано для місцевих органів влади в Україні, а 30% - у Молдові. У рамках програми передбачається фінансування за напрямами "негайне реагування та відновлення" (розмір гранту для кожної пропозиції - від EUR30 тис. до EUR50 тис., співфінансування не потрібне) і "відновлення та планування майбутнього".

Теги: #проон #проєкт #муніципалітети

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