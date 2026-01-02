Київська бієнале анонсувала проєкт у Берліні на 2026 рік

Шоста Київська бієнале відбулася у 2025 році на українських і міжнародних майданчиках, наголосивши на ролі мистецтва та критичного аналізу в часи війни й невизначеності. Виставки та публічні програми об’єднали різні художні голоси й рефлексії, підкреслюючи важливість культурної стійкості та безперервності культурного процесу в умовах тривалих криз.

До десятиріччя Київської бієнале серія подій і виставкових проєктів упродовж 2025 року пройшла в Європі та Україні. Серед локацій — Музей сучасного мистецтва у Варшаві, M HKA (Музей сучасного мистецтва в Антверпені), Дніпровський центр сучасної культури, Довженко-Центр у Києві та Lentos Kunstmuseum у Лінці.

Організатори повідомили, що наступним етапом розвитку бієнале стане проєкт A Bird That Cannot Land ("Птах, що не може приземлитися"), який у 2026 році буде реалізовано в KW Institute for Contemporary Art у Берліні. Він передбачає масштабну виставку, що охопить всю будівлю інституції, а також розширену живу програму — із сучасним мистецтвом, звуком і дискусійними форматами.

Команда Київської бієнале також подякувала художникам, інституціям, партнерам та аудиторії за підтримку й солідарність, побажавши спільноті сили в наступному році.