Кабмін погодив пропозицію Мінекономіки щодо запуску "Національного чеку"

Фото: Pixabay

Кабінет міністрів України ухвалив постанову №1781 від 30 грудня 2025 року про реалізацію експериментального проєкту щодо впровадження інформаційної системи "Національний чек" ("єЧек"), йдеться на "Урядовому порталі".

Згідно з документом, проєкт реалізовуватиметься протягом двох років від дня набрання постанови чинності. Координатором експерименту визначено Міністерство економіки, яке також є власником інформаційної системи та інформації в ній.

Як зазначається, метою проєкту є впровадження спеціальної інформаційної системи, яка дасть покупцям змогу отримувати доступ до розрахункових документів у цифровому форматі.

"Національний чек" визначено як інструмент доступу до інформації про фіскальний чек, що підтверджує факт продажу товарів або надання послуг з безготівковою формою розрахунку. Реалізація доступу відбуватиметься шляхом відображення у мобільному додатку банку-учасника даних про придбані товари та електронного посилання на документ у системі обліку Державної податкової служби (ДПС).

Для участі в проєкті покупець має бути власником рахунку в банку-учаснику та активувати відповідний функціонал у мобільному додатку, надавши дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо платіжних операцій. Продавці приєднуються до системи добровільно через подання електронної заявки адміністратору проекту.

Адміністратором проекту визначено АТ "Агентство індустріального розвитку "Зроблено в Україні", технічне адміністрування системи здійснюватиме "Дія".

Механізм роботи системи передбачає, що під час оплати карткою банк-учасник передає до платіжного терміналу спеціальну позначку про покупця. Продавець на підставі цих даних вносить спеціальну позначку в розрахунковий документ. Надалі інформаційна система пов’язує дані від банку з електронними копіями чеків, отриманими від ДПС, та надає покупцю посилання на чек у додатку банку.

Фінансування проєкту здійснюватиметься за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.

Підкреслюється, що "єЧек" є добровільним сервісом і не змінює чинних вимог стосовно застосування РРО/ПРРО. Він також є інструментом надання доступу до інформації про розрахунковий документ, що зберігається у Системі обліку даних реєстраторів розрахункових операцій. Його мета — запропонувати сучасний цифровий стандарт фіскального чека, який відповідає потребам споживачів, бізнесу та держави.