12:04 18.12.2025

Проєкт висновків саміту ЄС містить позитивне рішення щодо репараційного кредиту Україні з основою росактивів

Лідери Європейського Союзу попередньо вже домовилися щодо репараційного кредиту Україні з основою іммобілізованих російських активів з метою фінансової підтримки на період 2026-2027 роки.

Відповідний проєкт рішення, який є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", прописаний в запропонованих лідерам ЄС висновках, які можуть бути ухвалені за результатами засідання Європейської ради, яке проходить в Брюсселі.

"Після нещодавніх пропозицій Комісії та Високого представника, Європейська Рада закликає Раду та Європейський Парламент терміново прийняти інструменти, що встановлюють Репараційний кредит на основі залишків готівки, пов’язаних із заблокованими активами Росії, з метою забезпечення необхідної фінансової підтримки України з другого кварталу 2026 року, включаючи її військові потреби", - йдеться в проєкті.

Лідерам також пропонується зазначити, що у зв’язку з цим Європейська Рада "підкреслює важливість наступних елементів відповідно до права ЄС та міжнародного права: a) повна повага до договірних зобов’язань відповідних фінансових установ, які мають залишки готівки в ЄС, включаючи їхні платіжні зобов’язання. Ці активи залишатимуться заблокованими ЄС до виконання умов для зняття заблокованого активу".

Також Рада зазначить про рівне ставлення до всіх фінансових установ, які мають залишки готівки в ЄС, що має бути задіяно одночасно та на пропорційній основі; про скоординований підхід держав-членів щодо їхніх двосторонніх інвестиційних договорів з Росією.

Рада висловіть солідарність ЄС та розподіл ризиків між усіма державами-членами, що надають національні гарантії, пропорційні їхній частці Валового національного доходу Союзу, що в окремих випадках може лежати в основі підтримки виключно невійськових цілей, скаже про можливість припинення дії національних гарантій у контексті наступного багаторічного фінансового плану; зазначить про врахування гарантій держав-членів як умовних зобов’язань без впливу на рівень державного боргу держав-членів.

Крім того, Рада заявить про зміцнення європейської та української оборонної промисловості; про розподіл тягаря та координація зусиль з G7 та іншими однодумцями, включаючи збереження ініціативи G7 щодо кредитування ERA.

Також прописаний пункт стосовно того, що Рада висловиться за продовження Україною дотримання верховенства права, включаючи боротьбу з корупцією.

Теги: #саміт_єс #репараційний_кредит #проєкт

