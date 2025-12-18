Прем'єр Бельгії погоджується, що Україна не має залишитись без фінансування за підсумками саміту ЄС, - Зеленський

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Україна розуміє застереження Бельгії щодо ризиків щодо ухвалення рішення про репараційний кредит, але країна у війні має більші ризики, заявив президент Володимир Зеленський, відзначивши важливість підтримки бельгійським урядом ідеї подальшого фінансування України.

На пресконференції у Брюсселі, де проходить засідання Європейської ради, Зеленський розповів, що мав розмову із прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером щодо "репараційної позики".

"По-перше, ми добре поговорили, ми розуміємо один одного. Ми розуміємо ризики, про які він говорить, але ми у війні, і, на мій погляд, ми знаходимося у більших ризиках. Важливо, що сигнал йде від нього, що безумовно, у будь-якому випадку, ми повинні вирішити питання сьогодні, або у ці дні так, щоб Україна не залишилася без фінансової підтримки", - сказав Зеленський.