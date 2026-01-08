ФДМУ запевняє у законності дій свого співробітника, який має векселі російської компанії на 5 тонн золота

Начальник управління з питань розпорядження державним майном Фонду державного майна України Андрій Мельник набув векселі російської компанії "Кітон 21 Вік" (Москва) та товаророзпорядчі сертифікати на 5 тонн золота, якими ці векселі забезпечені, у законний спосіб у 2012 році, станом на сьогодні вони не погашені, повідомив ФДМУ у пресрелізі у четвер ввечері.

"Активи, зазначені у декларації, зокрема ті, що територіально знаходяться в москві, не є золотом. Йдеться про цінні папери… Вказані цінні папери надають їх держателю право вимоги сплати боргу за зобов’язаннями компанії рф", – йдеться у роз’ясненні Фонду щодо декларації Мельника, яка датована 27 березня 2025 року, але набула широкого розголосу лише в цей четвер.

Зазначається, що Мельник працює у структурі Фонду з 2021 року, під час призначення на посаду та протягом роботи він пройшов усі передбачені законодавством перевірки.

"За інформацією, наданою співробітником, активи, що відображені у щорічній декларації, були набуті ним у власність задовго до призначення на державну службу. Повна перевірка декларації була проведена у 2024 році. Співробітник є уродженцем міста Луганськ та має офіційний статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) з 2014 року", – уточнив ФДМУ.

Він додав, що 15 відвалів із вмістом рідкісноземельних металів ДХК "Краснодонуголь", "Свердловськантрацит" та "Ровенькиантрацит" були придбані у 2005-2010 роках та є фактично недоступними для власника у зв’язку зі збройною агресією РФ. (У декларації міститься оцінка одного з відвалів станом на вересень 2012 року у EUR1,5 млрд – ІФ-У).

"Суб’єкти декларування зобов’язані зазначати у звітності все майно, що перебуває у їхній власності, незалежно від можливості фактичного користування ним чи його місцеперебування… Відображення цих активів у декларації є виконанням вимог закону щодо прозорості, а не підтвердженням наявності готівкових коштів чи цінностей у поточному розпорядженні", – підсумував ФДМУ.

Згідно з декларацією, Мельник 2024 року заробив у Фонді 1,03 млн грн. Він зберігав готівкою $130 тис. та EUR120 тис., а ще позичив $33 тис. та EUR35 тис. Юрію Катрану та 311 тис. грн Тамарі Лисенко.

Окрім того він задекларував 5 об'єктів нерухомості та близько 30 незавершених об'єктів нерухомості в Одеській області та володіння від 30% до 100% у словацькій EuroDon s.r.o., литовській Arnikas та чотирьох компаніях у Луганську та області, серед яких ТОВ "Євроресурс" та "Корвет".