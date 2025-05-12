Загинув працівник "Сумиобленерго" внаслідок атаки російського дрона

На околиці міста Суми у понеділок ворожий російський дрон атакував бригаду служби ліній АТ "Сумиобленерго", внаслідок чого загинув 44-річний Олександр Федченко.

Як повідомило Міністерство енергетики України, Федченко був водієм служби транспорту і логістики "Сумиобленерго" і пропрацював на цьому підприємстві 22 роки.

У 2024 році він був нагороджений Подякою міністерства за сумлінне виконання обовʼязків у небезпечних прикордонних зонах для проведення відновлювальних робіт внаслідок ворожих обстрілів.

"Міністерство енергетики України висловлює глибокі співчуття родині загиблого - дружині та двом синам", - зазначили у відомстві.